Врач рассказала о влиянии на психику высоты этажа, на котором расположено жилье

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Updated Сегодня, 08:09
Она пояснила, что у жителей первых этажей чаще отмечаются заболевания легких и сниженный иммунитет, а у тех, кто обитает на высоких этажах, возобладают тревожные расстройства, головные боли и проблемы с артериальным давлением, пишут «Известия» со ссылкой на «Газету.Ru».
Кроме того, по словам специалиста, чем ниже живет человек, тем ближе риск распространения грибков и плесени из подвальных помещений, а также негативное влияние пыли и автомобильных выхлопных газов, при этом системы детоксикации организма не справляются с таким количеством вредных факторов. Не лучше дела обстоят и у жителей выше седьмого этажа, которые могут дышать смогом с промышленных предприятий.
А люди, проживающие на 25 этаже и выше, рискуют столкнуться с сухим воздухом, поступающим в их жилище через систему кондиционирования, поскольку в небоскребах нет возможности открыть окно для проветривания.
И наконец, как отметила врач, жильцы высоких этажей могут страдать от вибраций, низкочастотных инфразвуковых колебаний и перепадов атмосферного давления, что провоцирует появление панических атак, бессонницу, тревожные расстройства, головные боли и другие расстройства здоровья.
Таким образом, для избежания подобных проблем Юлия Коваленко рекомендовала выбирать для жилья этажи не ниже третьего и не выше седьмого.