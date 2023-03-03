Врач рассказала о влиянии на психику высоты этажа, на котором расположено жилье

Кроме того, по словам специалиста, чем ниже живет человек, тем ближе риск распространения грибков и плесени из подвальных помещений, а также негативное влияние пыли и автомобильных выхлопных газов, при этом системы детоксикации организма не справляются с таким количеством вредных факторов. Не лучше дела обстоят и у жителей выше седьмого этажа, которые могут дышать смогом с промышленных предприятий.