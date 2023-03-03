Военный эксперт рассказал об ответе России на ядерную бомбардировку

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Общественной службой новостей рассказал о стратегии России в случае использования на ее территории ядерного оружия.
Специалист отметил, что первым делом противник нанесет удар, который лишит нашу страну ядерного арсенала. После этого будут сбиты российские ракеты, которым удастся «уцелеть». Следующий шаг будет заключаться в нанесении ядерного удара по наиболее важным центрам военной и гражданской инфраструктуры. При этом эксперт отметил, что Россия обнулила данную концепцию уничтожения страны еще в 2018 году, когда представила всему миру гиперзвуковые комплексы. В связи с этим американским властям пришлось изменить стратегию, заменив крылатые ракеты «Томагавк» на гиперзвуковые.
Москва работает над тем, чтобы обеспечить возможность претворения в жизнь стратегию «ответно-встречного удара», отметил Леонков.
В случае ядерной бомбардировки Россия «добьет выжившую инфраструктуру противника с помощью стратегической авиации.
Ранее российский дипломат Дмитрий Полянский заявил, что Россия не намерена применять ядерное вооружение в конфликте с Украиной.