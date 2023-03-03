Военный эксперт рассказал об ответе России на ядерную бомбардировку

Специалист отметил, что первым делом противник нанесет удар, который лишит нашу страну ядерного арсенала. После этого будут сбиты российские ракеты, которым удастся «уцелеть». Следующий шаг будет заключаться в нанесении ядерного удара по наиболее важным центрам военной и гражданской инфраструктуры. При этом эксперт отметил, что Россия обнулила данную концепцию уничтожения страны еще в 2018 году, когда представила всему миру гиперзвуковые комплексы. В связи с этим американским властям пришлось изменить стратегию, заменив крылатые ракеты «Томагавк» на гиперзвуковые.