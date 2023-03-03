Военный эксперт рассказал о защите территории России аэростатами

Дрейфующие аэростаты с автоматическими РЛС также показали свою эффективность. Эксперт считает, что такую систему необходимо создать от северной столицы до Черного моря. Он уточнил, что у России есть РЛС для обнаружения беспилотников и крылатых ракет на очень большой дальности.