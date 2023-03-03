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Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Военный эксперт рассказал о защите территории России аэростатами

Сегодня, 08:46
Российская территория надежно защищена от воздушных атак. Такую защиту обеспечивает разветвленная система противовоздушной обороны.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Общественной службой новостей рассказал, что для защиты страны от беспилотников можно использовать радиолокационные станции (РЛС) на аэростатах.

В советский период для защиты северных границ использовались радиолокационные роты, которые могли обнаруживать различные воздушные объекты, включая истребители противника. Подобные системы целесообразно использовать и сейчас. Отмечается, что уничтожать обнаруженные объекты будут зенитно-ракетные комплексы.

Дрейфующие аэростаты с автоматическими РЛС также показали свою эффективность. Эксперт считает, что такую систему необходимо создать от северной столицы до Черного моря. Он уточнил, что у России есть РЛС для обнаружения беспилотников и крылатых ракет на очень большой дальности.

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