Военный эксперт рассказал о защите территории России аэростатами

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:47
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Общественной службой новостей рассказал, что для защиты страны от беспилотников можно использовать радиолокационные станции (РЛС) на аэростатах.
В советский период для защиты северных границ использовались радиолокационные роты, которые могли обнаруживать различные воздушные объекты, включая истребители противника. Подобные системы целесообразно использовать и сейчас. Отмечается, что уничтожать обнаруженные объекты будут зенитно-ракетные комплексы.
Дрейфующие аэростаты с автоматическими РЛС также показали свою эффективность. Эксперт считает, что такую систему необходимо создать от северной столицы до Черного моря. Он уточнил, что у России есть РЛС для обнаружения беспилотников и крылатых ракет на очень большой дальности.