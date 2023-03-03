В омских парках завершился сезон зимних горок

Всему виной наступившая весна и солнце, от которого активно тает лед. Но горка в Советском парке продолжит работать. Там ледовое покрытие держится дольше за счет тени от деревьев.



Также в Советском парке и парке им. 30-летия ВЛКСМ на выходных (4 и 5 марта) с 11 часов утра заработают аттракционы. А 8 марта в честь праздника запланирована небольшая концертная программа в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Концерт начнется в 13:00.