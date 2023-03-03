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Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

В омских парках завершился сезон зимних горок

3 марта 2023, 14:54
Фото: Город55
8 марта в парке им. 30-летия ВЛКСМ пройдет концерт в честь Международного женского дня.

В омском паблике «Городские парки» сообщили о закрытии комплекс «Горки парк» до следующего зимнего сезона.

Всему виной наступившая весна и солнце, от которого активно тает лед. Но горка в Советском парке продолжит работать. Там ледовое покрытие держится дольше за счет тени от деревьев.

Также в Советском парке и парке им. 30-летия ВЛКСМ на выходных (4 и 5 марта) с 11 часов утра заработают аттракционы. А 8 марта в честь праздника запланирована небольшая концертная программа в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Концерт начнется в 13:00.

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#Ксения Карагодина#Парки#Развлечения#Общество#Город#Выходные#Выходные дни#Новости#Омск#Омская область
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