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Updated Сегодня, 08:12

В Омске состоялся обыск у 50-летнего директора ООО «ТрансИнвестСтрой»

3 марта 2023, 08:12
Фото: 1MI
иллюстрация
Директор омской фирмы уклонялся от уплаты налогов. Всего, по версии следствия, он «не донес» 45 млн рублей.

Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что в Омске директор ООО «ТрансИнвестСтрой» подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 45 млн рублей. Следком возбудил уголовное дело в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Следствие считает, что 50-летний омич, будучи директором организации, умышленно вел фиктивный документооборот с рядом других компаний, которые не являлись контрагентами, то есть, договоры с ними не заключались. После этого мужчина внес в налоговые декларации за 2017–2019 годы заведомо ложные сведения. Всего мужчина уклонился таким путем от уплаты налогов на сумму более 45 млн рублей.

Следователи провели обыски в офисе ООО «ТрансИнвестСтрой» и по месту жительства подозреваемого. Изъяли документы и опросили свидетелей. Расследование продолжится.

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#Дарья Зыкова#Неуплата налогов#СУ СКР Омской области#Директор#Обыск#Уголовное дело#Общество#Новости#Омск#Омская область#Подделка документов
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