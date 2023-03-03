В Омске состоялся обыск у 50-летнего директора ООО «ТрансИнвестСтрой»

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что в Омске директор ООО «ТрансИнвестСтрой» подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 45 млн рублей. Следком возбудил уголовное дело в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.
Следствие считает, что 50-летний омич, будучи директором организации, умышленно вел фиктивный документооборот с рядом других компаний, которые не являлись контрагентами, то есть, договоры с ними не заключались. После этого мужчина внес в налоговые декларации за 2017–2019 годы заведомо ложные сведения. Всего мужчина уклонился таким путем от уплаты налогов на сумму более 45 млн рублей.
Следователи провели обыски в офисе ООО «ТрансИнвестСтрой» и по месту жительства подозреваемого. Изъяли документы и опросили свидетелей. Расследование продолжится.