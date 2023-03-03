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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

В Омске собираются реконструировать здание завода «Сатурн» на проспекте Маркса

3 марта 2023, 10:43
Фото: yandex.ru/maps
ПАО «Сатурн», гендиректором которого является Игорь Мирошниченко, одобрили ремонтные работы.

ПАО «Сатурн» займется реконструкцией здания корпуса № 1, которое находится на проспекте Карла Маркса, 41.

Городу55 стало известно, что проектная документация, подготовленная ООО «Проектэксперт», получила положительное заключение. Застройщику, в качестве которого выступает ПАО «Сатурн», одобрили ремонтные работы.

Отметим, что гендиректором «Сатурна» с апреля 2022 года значится Игорь Мирошниченко. На этом посту он сменил своего отца — Анатолия Мирошниченко.

Предприятие было основано еще в 1949 году. Основной его специализацией является производство радиоэлектронной аппаратуры военного назначения, с 1990-х «Сатурн» выпускает в том числе и гражданскую продукцию.

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#Юлия Истомина#Сатурн#Ремонт#Реконструкция#Завод#Город#Новости#Омск#Игорь Мирошниченко#Андрей Мирошниченко
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