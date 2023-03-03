В Омске собираются реконструировать здание завода «Сатурн» на проспекте Маркса

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
ПАО «Сатурн» займется реконструкцией здания корпуса № 1, которое находится на проспекте Карла Маркса, 41.
Городу55 стало известно, что проектная документация, подготовленная ООО «Проектэксперт», получила положительное заключение. Застройщику, в качестве которого выступает ПАО «Сатурн», одобрили ремонтные работы.
Отметим, что гендиректором «Сатурна» с апреля 2022 года значится Игорь Мирошниченко. На этом посту он сменил своего отца — Анатолия Мирошниченко.
Предприятие было основано еще в 1949 году. Основной его специализацией является производство радиоэлектронной аппаратуры военного назначения, с 1990-х «Сатурн» выпускает в том числе и гражданскую продукцию.