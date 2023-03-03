Омичам рассказали, когда в марте 2023 года выплатят пособия на детей

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Омское отделение Социального фонда РФ сообщило, что выплаты за февраль омичам придут уже 3 марта. Это касается:
Также 6–7 марта (за февраль) работающим омичам придут ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Напомним, что единое пособие назначили в этом году. Оно заменяет нуждающимся семьям 5 действовавших ранее мер поддержки. Это 2 ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, 2 ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.