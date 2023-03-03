Омичам рассказали, когда в марте 2023 года выплатят пособия на детей

Напомним, что единое пособие назначили в этом году. Оно заменяет нуждающимся семьям 5 действовавших ранее мер поддержки. Это 2 ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, 2 ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.