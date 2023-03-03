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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Омичам рассказали, когда в марте 2023 года выплатят пособия на детей

3 марта 2023, 11:06
Фото: Город55

В Омске пособия на детей пообещали выплатить до 7 марта

Выплаты за прошлый месяц придут в начале марта.

Омское отделение Социального фонда РФ сообщило, что выплаты за февраль омичам придут уже 3 марта. Это касается:

  • единого пособия;
  • пособия на первого ребенка до 3 лет;
  • пособия на детей от 8 до 17 лет.

Также 6–7 марта (за февраль) работающим омичам придут ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Напомним, что единое пособие назначили в этом году. Оно заменяет нуждающимся семьям 5 действовавших ранее мер поддержки. Это 2 ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, 2 ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.

Омским малоимущим семьям и беременным выплатили 25.6 млн рублей
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#Ксения Карагодина#Деньги#Выплаты#Общество#Город#Происшествия#Дети#Новости#Омск#Омская область#Россия
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