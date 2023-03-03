В Омске НП «Профилактика» получит 700 тысяч рублей за обработку кладбищ от клещей

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В Омске определился подрядчик, который займется обработкой кладбищ от клещей. «Комбинат специальных услуг», как сообщается на портале госзакупок, заключает договор с Некоммерческим партнерством содействия защите окружающей среды «Профилактика». Последней организацией руководит Мария Лазарева.
За работу НП «Профилактика» заплатят 699,1 тысяч рублей. Подрядчику нужно будет обработать от клещей территорию общей площадью 1 625 824,00 квадратных метров. Список включает 20 кладбищ на территории Омска.
Как следует из контракта, обработка пройдет в четыре этапа:
Напомним, что накануне стало известно о месте строительства Западного кладбища в Омске. Оно появится в границах двух земельных участков на улице 7-я Москаленская. Территорию скоро начнут освобождать от деревьев и поросли.