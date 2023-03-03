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Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

В Омске НП «Профилактика» получит 700 тысяч рублей за обработку кладбищ от клещей

3 марта 2023, 12:00
Фото: Город55
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Всего подрядчику предстоит 4 этапа обработки.

В Омске определился подрядчик, который займется обработкой кладбищ от клещей. «Комбинат специальных услуг», как сообщается на портале госзакупок, заключает договор с Некоммерческим партнерством содействия защите окружающей среды «Профилактика». Последней организацией руководит Мария Лазарева.

За работу НП «Профилактика» заплатят 699,1 тысяч рублей. Подрядчику нужно будет обработать от клещей территорию общей площадью 1 625 824,00 квадратных метров. Список включает 20 кладбищ на территории Омска.

Список обрабатываемых от клещей кладбищ

Как следует из контракта, обработка пройдет в четыре этапа:

  • С 16 апреля по 20 апреля 2023 г.
  • С 05 июня по 09 июня 2023 г.
  • С 21 июля по 27 июля 2023 г.
  • С 06 сентября по 10 сентября 2023 г.

Напомним, что накануне стало известно о месте строительства Западного кладбища в Омске. Оно появится в границах двух земельных участков на улице 7-я Москаленская. Территорию скоро начнут освобождать от деревьев и поросли.

Стало известно, где в Омске появится новое кладбище
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#Кладбище#Клещи#Обработка#Подрядчик#Общество#Город#Новости#Омск#Юлия Истомина
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