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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

В Омске из-за пожара запретили движение транспорта по Авиационной

3 марта 2023, 07:23
Фото: Город55
перекрытая Авиационная
Авиационную теперь придется объезжать, улицу перекрыли. Спасатели продолжают работать на пожаре.

В Омске перекрыли ул. Авиационную из-за пожара в ресторанно-гостиничном комплексе «Фан-Фан». На месте работают пожарные. Пока неизвестно, на какой срок закрыли проезд, но изменения отображены в интерактивных картах.

Напомним, в комплексе выгорели полностью два этажа, начался пожар с прачечной по словам очевидцев. Люди не пострадали, успели спастись, но клубы дыма распространялись долго. На месте сейчас работает прокурор Кировского округа, ведомство взяло факт пожара под свой контроль.

Фото: скриншот интерактивных карт
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#Дарья Зыкова#Омск#Пожары#Перекрытые дороги#Дороги#Дорожное движение#Общество#Город#Происшествия#Новости
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