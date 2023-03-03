В Омске из-за пожара запретили движение транспорта по Авиационной

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В Омске перекрыли ул. Авиационную из-за пожара в ресторанно-гостиничном комплексе «Фан-Фан». На месте работают пожарные. Пока неизвестно, на какой срок закрыли проезд, но изменения отображены в интерактивных картах.
Напомним, в комплексе выгорели полностью два этажа, начался пожар с прачечной по словам очевидцев. Люди не пострадали, успели спастись, но клубы дыма распространялись долго. На месте сейчас работает прокурор Кировского округа, ведомство взяло факт пожара под свой контроль.