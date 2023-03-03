В Омске из-за пожара запретили движение транспорта по Авиационной

Напомним, в комплексе выгорели полностью два этажа, начался пожар с прачечной по словам очевидцев. Люди не пострадали, успели спастись, но клубы дыма распространялись долго. На месте сейчас работает прокурор Кировского округа, ведомство взяло факт пожара под свой контроль.