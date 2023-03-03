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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

В Москве пассажир пожаловался на таксиста-русофоба в полицию

Сегодня, 10:44
Московский таксист выгнал из салона машины пассажира и пригрозил устроить теракт. Пассажир обратился в правоохранительные органы.

В ночь на 3 марта в Новомосковском административном округе, в поселении Марушкинское водитель такси вступил в словесную перепалку с пассажиром — заявил, что не любит русских, и пригрозил терактом. После этого он высадил пассажира из машины, сообщает 360tv.ru со ссылкой на свой источник.

Пассажир обратился в правоохранительные органы, рассказал о случившемся и потребовал передать информацию ФСБ. Водителя такси пассажир описал как агрессивного бородатого мужчину, он управлял машиной марки BMW.

#Происшествия
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