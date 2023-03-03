В Москве пассажир пожаловался на таксиста-русофоба в полицию

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В ночь на 3 марта в Новомосковском административном округе, в поселении Марушкинское водитель такси вступил в словесную перепалку с пассажиром — заявил, что не любит русских, и пригрозил терактом. После этого он высадил пассажира из машины, сообщает 360tv.ru со ссылкой на свой источник.
Пассажир обратился в правоохранительные органы, рассказал о случившемся и потребовал передать информацию ФСБ. Водителя такси пассажир описал как агрессивного бородатого мужчину, он управлял машиной марки BMW.