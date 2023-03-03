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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В Испании «Реал» проиграл на своем поле впервые в текущем сезоне

Сегодня, 11:02
Футбольная команда «Реал» уступила «Барселоне» в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

«Барселона» выиграла у «Реала» в первом полуфинальном матче Кубка Испании, сообщает 360tv.ru. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» прошел на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу». Единственный мяч забил защитник «Реала» Эдер Милитао, причем, в свои ворота, на 26-й минуте встречи.

Таким образом, клуб из Мадрида впервые в сезоне 2022-2023 проиграл на своем стадионе. Ответная встреча в рамках полуфинала состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 5 апреля 2023 года.

#Спорт
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