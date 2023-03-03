В Иртышской школе запустили цех по плетению маскировочных сетей для нужд СВО

На сегодня цех изготавливает не только маскировочные сети, но и салфетки для сухого душа и повязки-нарукавники с георгиевской лентой. В перспективе планируют шить и постельное белье для госпиталей. Швейный цех открылся здесь 27 февраля, поэтому рабочий процесс еще налаживается.