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Published Сегодня, 13:12

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Updated Сегодня, 13:14

В Иртышской школе запустили цех по плетению маскировочных сетей для нужд СВО

3 марта 2023, 13:12
Фото: https://vk.com/dolmatov_72
Глава Омского района Геннадий Долматов посетил школу и оценил опыт совместной работы ЗАО «Иртышское», администрации поселения, школы, совета ветеранов и местных жителей.

2 марта руководитель муниципального образования Геннадий Долматов вместе с почетным гражданином Омского района, гендиректором ЗАО «Иртышское» Анатолием Беззубцевым и главой Иртышского поселения Игорем Барабановым посетили цех по изготовлению маскировочных сетей, созданный на базе Иртышской СОШ. Активная работа началась здесь 7 февраля, и первые 30 сетей уже отправились в пункты гуманитарной помощи волонтерского движения «Гум помощь Омск», а оттуда — напрямую в зону специальной военной операции. В дальнейшем планируется также сотрудничать с гуманитарным конвоем Омского района.

В работе задействованы жители поселка, совет ветеранов, педагогический состав и школьники — все ребята с 1 по 11 классы, а это 550 человек.

«Уверен, что в такой совместной деятельности и прослеживается связь поколений, когда школьники вместе с ветеранами занимаются важным делом», — отметил глава Омского района Геннадий Долматов.
Фото: vk.com/dolmatov_72

Как рассказала директор школы Антонина Аксенова, у каждого возраста — свои обязанности. Младшеклассники нарезают ткань, ребята постарше — непосредственно плетут сети по специальной технологии. Приходят и на перемене, и после уроков.

«Чтобы повысить интерес и мотивацию у детей, мы на классных часах, уроках обществознания и истории проводили беседы об истории этих сетей и их функциях. Ребята уловили суть: такие изделия могут спасти жизни, и благодаря этому пониманию детям не терпелось приступить к процессу», — поделилась Антонина Аксенова.

На сегодня цех изготавливает не только маскировочные сети, но и салфетки для сухого душа и повязки-нарукавники с георгиевской лентой. В перспективе планируют шить и постельное белье для госпиталей. Швейный цех открылся здесь 27 февраля, поэтому рабочий процесс еще налаживается.

Поддерживает инициативу ЗАО «Иртышское» — предприятие взяло на себя крупные поставки и полностью обеспечивает волонтеров тканями и станками. Также помогает движению индивидуальный предприниматель Надежда Кубрина — она предоставляет оплетки для сетей, скотч, ножницы. Цеха организованы при поддержке иртышского народного движения «Все для победы!»

#Спецоперация#Омск#Омская область#Омский район#Важное#Общество
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