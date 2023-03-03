Ушел из жизни экс-депутат и бывший вице-мэр Омска Сергей Нос

«ОМСКРЕГИОН» сообщил, что экс-глава омского «Водоканала» и Ленинского округа Сергей Нос скончался. Ему было 65 лет. Причину его смерти издание не называет.



С 1994 года на протяжении 7 лет он был главой Ленинского округа Омска, после депутатом Омского городского Совета, а также был первым заместителем мэра Омска. В этой должности он курировал департаменты городского хозяйства, транспорта и строительства. В 2006 году Сергей Нос стал главой ОАО «ОмскВодоканал», а спустя год был избран депутатом Заксобрания.



Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Носа.