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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Ушел из жизни экс-депутат и бывший вице-мэр Омска Сергей Нос

3 марта 2023, 12:11
Фото: Город55
3 марта состоялись похороны Сергея Носа.

«ОМСКРЕГИОН» сообщил, что экс-глава омского «Водоканала» и Ленинского округа Сергей Нос скончался. Ему было 65 лет. Причину его смерти издание не называет.

С 1994 года на протяжении 7 лет он был главой Ленинского округа Омска, после депутатом Омского городского Совета, а также был первым заместителем мэра Омска. В этой должности он курировал департаменты городского хозяйства, транспорта и строительства. В 2006 году Сергей Нос стал главой ОАО «ОмскВодоканал», а спустя год был избран депутатом Заксобрания.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Носа.

Ушла из жизни ветеран омской журналистики Людмила Барахтянская
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#Ксения Карагодина#Смерть#Общество#Город#Происшествия#Похороны#Новости#Омск#Омская область
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