Территория для свиданий. В Омской области на берегу озера появится Аллея влюбленных

Благоустройство аллеи влюбленных будет реализовываться на ул. Людвига Марацевича вблизи дома № 2 в Тюкалинске. Там будущему подрядчику предстоит обустроить причал, обновить пешеходные дорожки, а также поставить новые фонари, 6 скамеек и ограждения. Отметим, что еще в новом общественном пространстве займутся высадкой кустарников и деревьев.