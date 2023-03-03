Территория для свиданий. В Омской области на берегу озера появится Аллея влюбленных

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
На сайте «Госзакупок» Главное управление контрактной системы Омской области ищет подрядчика для обустройства в Тюкалинске Аллеи влюбленных.
Начальная и максимальная цена контракта составляет почти 7,7 млн рублей. Заявки принимают до 14 марта, а подведут итоги аукциона 16 марта.
Благоустройство аллеи влюбленных будет реализовываться на ул. Людвига Марацевича вблизи дома № 2 в Тюкалинске. Там будущему подрядчику предстоит обустроить причал, обновить пешеходные дорожки, а также поставить новые фонари, 6 скамеек и ограждения. Отметим, что еще в новом общественном пространстве займутся высадкой кустарников и деревьев.