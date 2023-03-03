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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Территория для свиданий. В Омской области на берегу озера появится Аллея влюбленных

3 марта 2023, 09:06
Фото: Город55

В Тюкалинске Омской области почти за 7,7 млн обустроят Аллею влюбленных

Максимальная цена контракта — 7 695 998 рублей.

На сайте «Госзакупок» Главное управление контрактной системы Омской области ищет подрядчика для обустройства в Тюкалинске Аллеи влюбленных.

Начальная и максимальная цена контракта составляет почти 7,7 млн рублей. Заявки принимают до 14 марта, а подведут итоги аукциона 16 марта.

Благоустройство аллеи влюбленных будет реализовываться на ул. Людвига Марацевича вблизи дома № 2 в Тюкалинске. Там будущему подрядчику предстоит обустроить причал, обновить пешеходные дорожки, а также поставить новые фонари, 6 скамеек и ограждения. Отметим, что еще в новом общественном пространстве займутся высадкой кустарников и деревьев.

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#Ксения Карагодина#Закупки#Подрядчик#Аллея влюбленных#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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