Средняя зарплата в Омской области по итогам декабря выросла до 64 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
В декабре прошлого года в Омской области средняя зарплата составила 64 156 рублей. Соответствующие данные опубликовал Омскстат. Средняя зарплата за декабрь оказалась почти на 18 тысяч (на 31,9%) больше, чем месяцем ранее.
Всего же среднемесячная зарплата по итогам года составила 46 564 рубля.
Стоит заметить, что и в 2021 году декабрьская зарплата была выше, чем в остальные месяцы (в декабре — 53 141 рубль, в ноябре — 41 002 рубля). Как правило, в конце года сотрудникам выплачивают премии и «13-е зарплаты», что вносит существенный дисбаланс в статистику.
Ранее Город55 сообщал, что средняя предлагаемая зарплата в Омской области по итогам января составила 56 622 рубля, что на 6 239 рублей больше, чем год назад. При этом средние зарплаты по региону по-прежнему ниже, чем по стране: в целом по России работодатели предлагают 58 179 рублей.