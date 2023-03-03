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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Средняя зарплата в Омской области по итогам декабря выросла до 64 тысяч рублей

3 марта 2023, 05:48
Фото: 1MI
На рост декабрьской зарплаты влияют премии
Омскстат опубликовал данные по заработной плате за 2022 год.

В декабре прошлого года в Омской области средняя зарплата составила 64 156 рублей. Соответствующие данные опубликовал Омскстат. Средняя зарплата за декабрь оказалась почти на 18 тысяч (на 31,9%) больше, чем месяцем ранее.

Всего же среднемесячная зарплата по итогам года составила 46 564 рубля.

Стоит заметить, что и в 2021 году декабрьская зарплата была выше, чем в остальные месяцы (в декабре — 53 141 рубль, в ноябре — 41 002 рубля). Как правило, в конце года сотрудникам выплачивают премии и «13-е зарплаты», что вносит существенный дисбаланс в статистику.

Ранее Город55 сообщал, что средняя предлагаемая зарплата в Омской области по итогам января составила 56 622 рубля, что на 6 239 рублей больше, чем год назад. При этом средние зарплаты по региону по-прежнему ниже, чем по стране: в целом по России работодатели предлагают 58 179 рублей.

Средняя зарплата омичей увеличилась до 48,6 тысяч рублей
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#Евгений Игишев#Зарплата#Средняя зарплата#Статистика#Омскстат#Деньги#Экономика#Омск#Омская область
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