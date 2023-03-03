Средняя зарплата в Омской области по итогам декабря выросла до 64 тысяч рублей

Ранее Город55 сообщал, что средняя предлагаемая зарплата в Омской области по итогам января составила 56 622 рубля, что на 6 239 рублей больше, чем год назад. При этом средние зарплаты по региону по-прежнему ниже, чем по стране: в целом по России работодатели предлагают 58 179 рублей.