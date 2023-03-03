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«Сибколбасы» пошли в суд из-за неправильного употребления «Уплетайки»

3 марта 2023, 09:14
Фото: 1MI
иллюстрация
Речь об использовании почти одинаковых товарных знаков.

Омская компания «Сибирские колбасы» сейчас судится с агропромышленным комплексом «Правильные продукты» из-за интеллектуальной собственности. Иск был зарегистрирован в октябре 2022 года. Причиной тяжбы стала регистрация «Правильными продуктами» товарного знака «Уплетайки», который, по мнению «Сибколбас», похож на их товарный знак «Уплетайка» «до степени смешения».

Теперь омичи хотят взыскать с минусинцев 5 млн рублей за незаконное использование товарного знака. Дело рассматривается по месту жительства ответчика, в красноярском арбитраже. Пока оно на ранней стадии, заседание несколько раз откладывалось. Очередная дата судебных слушаний — 22 марта.

Отметим, что АПК «Правильные продукты (прежде — торговый дом „Сигма“) являются дочерним предприятием Абаканского мясоконсервного комбината, принадлежащего Дмитрию Ходыреву. Последний является гендиректором „Правильных продуктов“, которыми до 2019 года владел напрямую.

 

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#Николай Эйхвальд#Сибирские колбасы#Суд#Новости
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