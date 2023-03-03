«Сибколбасы» пошли в суд из-за неправильного употребления «Уплетайки»

Теперь омичи хотят взыскать с минусинцев 5 млн рублей за незаконное использование товарного знака. Дело рассматривается по месту жительства ответчика, в красноярском арбитраже. Пока оно на ранней стадии, заседание несколько раз откладывалось. Очередная дата судебных слушаний — 22 марта.