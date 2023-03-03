«Сибколбасы» пошли в суд из-за неправильного употребления «Уплетайки»

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Омская компания «Сибирские колбасы» сейчас судится с агропромышленным комплексом «Правильные продукты» из-за интеллектуальной собственности. Иск был зарегистрирован в октябре 2022 года. Причиной тяжбы стала регистрация «Правильными продуктами» товарного знака «Уплетайки», который, по мнению «Сибколбас», похож на их товарный знак «Уплетайка» «до степени смешения».
Теперь омичи хотят взыскать с минусинцев 5 млн рублей за незаконное использование товарного знака. Дело рассматривается по месту жительства ответчика, в красноярском арбитраже. Пока оно на ранней стадии, заседание несколько раз откладывалось. Очередная дата судебных слушаний — 22 марта.
Отметим, что АПК «Правильные продукты (прежде — торговый дом „Сигма“) являются дочерним предприятием Абаканского мясоконсервного комбината, принадлежащего Дмитрию Ходыреву. Последний является гендиректором „Правильных продуктов“, которыми до 2019 года владел напрямую.