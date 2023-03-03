Шумиха вокруг ЧВК «Редан». Чем в Омске обернулись сходки подростков-анимешников

В следующие несколько часов члены ЧВК «Редан» решили передислоцироваться сначала в «Континент», а затем в «Мегу». За ними, конечно, последовали околофутбольщики и прочие сопровождающие. Но во время этих передвижений и так немногочисленные анимешники куда-то пропали. Зато с разбушевавшимися «спортиками», которые радовались своей силе и праздновали победу, провели профилактические беседы.