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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Шумиха вокруг ЧВК «Редан». Чем в Омске обернулись сходки подростков-анимешников

3 марта 2023, 08:32
Фото: Город55
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Третий день подряд в Омске проходят сходки ЧВК «Редан» и противоборствующих с ней группировок. Не обходится без нарушения общественного порядка и следующих за этим задержаний.

Сейчас, наверное, практически каждый человек хоть что-то слышал о движении ЧВК «Редан», которое стремительными темпами набирает популярность у молодежи.

Новая группировка сразу же обросла массой слухов, а появляющаяся в соцсетях и СМИ информация о сходках «редановцев» начала восприниматься как что-то страшное и ужасное. В Омске последователи нового молодежного движения также появились. Однако первая очная встреча вылилась в преследование от Театральной площади до ТРЦ «Мега» со стороны околофутбольщиков и других людей в спортивных костюмах. Подробности — в материале Города55.

Откуда пошло

Массово обсуждать ЧВК «Редан» стали после задержаний в московском ТЦ «Авиапарк», где подростки 19 февраля 2023 года якобы собирались устроить драку. В итоге после этого одни стали считать «редановцев» «боевыми анимешниками», другие — радикальными националистами. Наша же редакция воспринимает движение в третьем ключе — как затянувшуюся шутку.

Символика «субкультуры» пошла от аниме Hunter x Hunter. Мультсериал впервые вышел еще в 1999 году и снова стал популярным в последние годы, как и его манга (японские черно-белые комиксы). В аниме фигурирует преступная банда «Пауки». По сюжету в нее входят грабители и убийцы со сверхспособностями, и каждый член банды имеет татуировку с изображением паука и порядковым номером.

Запоминающаяся символика и относительная неизвестность аниме сыграли свою роль — у ЧВК «Редан» появилась своя айдентика, образ и сразу же пример для подражания. Вот только никакого ЧВК в итоге не случилось. По крайней мере, к такому выводу пришла редакция «Фонтанки».

 

Драки и задержания от Театральной до «МЕГИ». В Омске прошла сходка ЧВК «Редан»
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Первое и последнее побоище

Первое упоминание «группировки» произошло после массовой драки в московском ТЦ «Авиапарк», где группа парней в спортивной одежде попыталась «спросить за шмот», но вот последствий не вынесла и в драке проиграла. После этого в среде анимешников и родился мем с ЧВК «Редан».

Сотни сообщений в СМИ о новой группировке очень быстро раскрутили шуточное сообщество, и дальше включился маркетинг. Уже сейчас на всех онлайн-маркетплейсах можно найти огромное количество мерча по Hunter x Hunter. Сами же подростки с удовольствием «вступают» в новое сообщество.

«Субкультура» обзавелась кучей сообществ в соцсетях, в которых сообщали о предстоящих сходках и просто обсуждали общие темы. Зачастую группы вроде «ЧВК Редан Омск» посвящены призывам этих самых «редановцев» бить.

Отметим, что тенденция уже движется к тому, что оффники и спортики сами становятся «редановцами». В группах публикуются вот такие сообщения:

«ПРАВИЛА: если видите „спортика“ или „Редана“ с родителями или девушкой, НЕ ТРОГАЙТЕ!»

Очевидно, что авторы таких каналов просто подстрекают молодежь к дракам и конфликтам, а сами, скорее всего, ни к какому движению не относятся. Да и, судя по аватаркам подписчиков, в такие каналы на общих основаниях входят как поклонники аниме, так и любители спортивных костюмов и уличных драк.

Среди отличительных внешних особенностей — длинные черные или крашеные волосы.
Фото: Город55

Депутаты требуют запретить

Ситуацией с массовыми сборами ЧВК «Редан» и иногда следующими за этим драками заинтересовались депутаты Госдумы. Один за другим они стали призывать разобраться с «модной структурой».

Не обошлось без сравнений «редановцев» с «группами смерти». Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем телеграм-канале обратился к депутатам:

«Одно дело, если речь идет об увлечении молодежи каким-то мультфильмом, другое — если это замаскированные под молодежную субкультуру попытки вовлечь подрастающее поколение в криминальную среду, массовые беспорядки и драки», — отметил депутат.

В стороне не осталась и руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, заявившая, что популяризации ЧВК «Редан» способствовали именно СМИ и крупные телеграм-каналы. Она даже высказалась о корнях проблемы.

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«Проблема гораздо глубже, и связана она с тем, что подросткам просто нечем заняться. Они предоставлены сами себе. И вместо интересных клубов и секций, доступных каждому ребенку бесплатно в любом городе, им доступен только интернет. И именно эту сферу — воспитания, образования и досуга детей — нужно развивать на основе правильных ценностей. Энергию детей нужно направлять в правильное русло», — написала Екатерина Мизулина.

В Кремле, кстати, тоже прокомментировали сложившуюся ситуацию.

«Важно пресекать противоправные действия. Это псевдосубкультура, которая идет со знаком „минус“ и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Редановцы VS оффники

Пример Омска отлично демонстрирует излишнюю преувеличенность опасности такого направления, как ЧВК «Редан». Несмотря на аббревиатуру, «редановцев» мало что связывает с военным формированием. Представителям новой субкультуры просто интересно собираться вместе и обсуждать аниме, игры и прочие темы.

Театральную площадь в день собрания заполонила молодежь.Театральную площадь в день собрания заполонила молодежь.
Театральную площадь в день собрания заполонила молодежь.Театральную площадь в день собрания заполонила молодежь.
Театральную площадь в день собрания заполонила молодежь.
Фото: Город55

В Омске разговоры о «редановцах» не стихают с 1 марта: именно тогда они должны были впервые встретиться в центре города — на Театральной площади. Впрочем, здесь и раньше часто собиралась молодежь.

В первый весенний день в назначенное время на Театральной площади было многолюдно. Но вместо анимешников, коих едва насчитывалось с десяток человек, «Театралку» заполонили околофутбольщики. Корреспондент Города55 пришел на место сходки задолго до ее начала и проследил, как же развивались события.

«Редановцы» стояли в стороне и высказывали явные опасения, что ребята в спортивных костюмах пришли с целью побить их. Не обошлось и без появления на месте сходки представителей власти, готовых при необходимости вмешаться в конфликт.

Закончился день людей в спортивных костюмах возле «Меги»Закончился день людей в спортивных костюмах возле «Меги»
Закончился день людей в спортивных костюмах возле «Меги»Закончился день людей в спортивных костюмах возле «Меги»
Закончился день людей в спортивных костюмах возле «Меги»
Фото: Город55

В следующие несколько часов члены ЧВК «Редан» решили передислоцироваться сначала в «Континент», а затем в «Мегу». За ними, конечно, последовали околофутбольщики и прочие сопровождающие. Но во время этих передвижений и так немногочисленные анимешники куда-то пропали. Зато с разбушевавшимися «спортиками», которые радовались своей силе и праздновали победу, провели профилактические беседы.

2 марта состоялась очередная сходка ЧВК «Редан» в Омске. Напротив ОмГУПСа можно было наблюдать парочку представителей анимешников, а вот «спортики» решили не проявляться столь активно, как 1 марта, заняв наблюдательную позицию. В день второго собрания ОМОН задерживал уже, наоборот, «редановцев».

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Сегодня, 3 марта, как объявили в омской группе ЧВК «Редан», намечено новое собрание анимешников.

«Завтра будет полная жесть. Говорят, правоохранительные органы снова будут. Встречаемся у КФС ТРЦ МЕГА в 16:00», — написали редановцы.

Посмотрим, какие сюрпризы принесет третий день противостояния. Однако пока больше опасений должна, скорее, вызывать противоборствующая «Реданом» группировка околофутбольщиков, которые выглядят куда более организованными и опасными по сравнению с увлекающимися аниме подростками.

#Юлия Истомина#ЧВК "Редан"#ЧВК#Сходка#Происшествия#Полиция#ОМОН#Подростки#Город#Новости#Омск#Екатерина Мизулина#Василий Пискарев
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