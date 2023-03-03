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Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Предприниматели не желают открывать киоски у ТЦ

Сегодня, 14:36
Минпромторг давно просит вернуть киоски на улицы городов, надеясь, что это станет поддержкой для малого бизнеса, однако предприниматели не спешат с соответствующими решениями.

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», глава Минпромторга РФ Денис Мантуров еще в январе направил в регионы предложения разместить киоски с едой и непродовольственными товарами возле городских торговых центров. В Союзе торговых центров появления этих киосков ожидают уже весной.

Но стало известно, что представители малого и среднего бизнеса относятся к идее с долей настороженности. Согласно исследованиям GEO.Platforma, перспективы в установке киосков возле ТЦ видят менее 50%. 29% респондентов опасаются конкуренции, 26% не надеются на легкое получение разрешений, 25% опасаются трудностей с поставщиками. Также малый и средний бизнес боится проблем с сертификацией товара и подбором сотрудников. Но главное, 80% опрошенных предполагают возможность повторения кампании со сносом киосков, прошедшей в 2015-16 годах. Это также становится причиной отказа вкладывать средства в развитие киосков.

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