Предприниматели не желают открывать киоски у ТЦ

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», глава Минпромторга РФ Денис Мантуров еще в январе направил в регионы предложения разместить киоски с едой и непродовольственными товарами возле городских торговых центров. В Союзе торговых центров появления этих киосков ожидают уже весной.
Но стало известно, что представители малого и среднего бизнеса относятся к идее с долей настороженности. Согласно исследованиям GEO.Platforma, перспективы в установке киосков возле ТЦ видят менее 50%. 29% респондентов опасаются конкуренции, 26% не надеются на легкое получение разрешений, 25% опасаются трудностей с поставщиками. Также малый и средний бизнес боится проблем с сертификацией товара и подбором сотрудников. Но главное, 80% опрошенных предполагают возможность повторения кампании со сносом киосков, прошедшей в 2015-16 годах. Это также становится причиной отказа вкладывать средства в развитие киосков.