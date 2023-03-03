Предприниматели не желают открывать киоски у ТЦ

Но стало известно, что представители малого и среднего бизнеса относятся к идее с долей настороженности. Согласно исследованиям GEO.Platforma, перспективы в установке киосков возле ТЦ видят менее 50%. 29% респондентов опасаются конкуренции, 26% не надеются на легкое получение разрешений, 25% опасаются трудностей с поставщиками. Также малый и средний бизнес боится проблем с сертификацией товара и подбором сотрудников. Но главное, 80% опрошенных предполагают возможность повторения кампании со сносом киосков, прошедшей в 2015-16 годах. Это также становится причиной отказа вкладывать средства в развитие киосков.