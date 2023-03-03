По тысяче с каждого. Двух омичей оштрафовали за плакат с перечеркнутой «лимонкой»

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Омский областной суд рассмотрел жалобы на постановления районных судов, по которым двоих жителей Омска оштрафовали за публичную демонстрацию символики экстремистских организаций, сообщили в пресс-службе облсуда.
Молодые люди вышли на улицы города с плакатом с изображением гранаты Ф-1, перечеркнутой молнией. Эта символика принадлежит «Национал-Большевистской партии», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
Куйбышевский и Центральный районные суды признали омичей виновными в совершении правонарушения. Однако, защитник отрицал принадлежность такой символики к экстремистской и подал апелляцию.
Областной суд не нашел оснований для отмены постановлений нижестоящих инстанций и посчитал, что такая символика призывает к насильственной смене конституционного строя. Как уточнили Городу55 в пресс-службе суда, штраф составит 1000 рублей для каждого.