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Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

По тысяче с каждого. Двух омичей оштрафовали за плакат с перечеркнутой «лимонкой»

3 марта 2023, 04:32
Фото: 1MI

В Омске оштрафовали двоих местных жителей за демонстрацию экстремистской символики

Суд посчитал, что такая символика призывает к насильственной смене конституционного строя.

Омский областной суд рассмотрел жалобы на постановления районных судов, по которым двоих жителей Омска оштрафовали за публичную демонстрацию символики экстремистских организаций, сообщили в пресс-службе облсуда.

Молодые люди вышли на улицы города с плакатом с изображением гранаты Ф-1, перечеркнутой молнией. Эта символика принадлежит «Национал-Большевистской партии», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Куйбышевский и Центральный районные суды признали омичей виновными в совершении правонарушения. Однако, защитник отрицал принадлежность такой символики к экстремистской и подал апелляцию.

Областной суд не нашел оснований для отмены постановлений нижестоящих инстанций и посчитал, что такая символика призывает к насильственной смене конституционного строя. Как уточнили Городу55 в пресс-службе суда, штраф составит 1000 рублей для каждого.

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#Евгений Игишев#Омск#Экстремизм#Нацистская символика#Символика#Суд#Штраф#Административный штраф
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