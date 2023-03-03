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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

От ресторана остались лишь стены. Появились фото и видео с крупного пожара в Омске

3 марта 2023, 07:13
Огонь охватил больше 1200 квадратных метров.

Сегодня утром, 3 марта, на улице Авиационная сгорел ресторанно-гостиничный «Фан-Фан». Корреспондент Города55 побывал на месте происшествия. Как ему сообщил очевидец Фарид, пожар начался в прачечной гостиничного комплекса.

Площадь пожара составила 1200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Горит кровля. На месте происшествия от МЧС России работают 60 человек личного состава, задействовано 17 единиц пожарно-спасательной техники», — добавили в ведомстве.

Пострадавших нет. Как сообщили очевидцы, в здании в момент возгорания находилось около 15 человек. К счастью, всем удалось выбраться.

Прокуратуре предстоит установить причины и обстоятельства распространения огня. Ведомство оценит действия должностных лиц комплекса и органов контроля противопожарной безопасности. В случае, если будет выявлено нарушение законодательства, будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

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#Видео#Евгений Игишев#Омск#Пожары#ЧП#МЧС#Ресторан#Происшествия
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