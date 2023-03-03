От ресторана остались лишь стены. Появились фото и видео с крупного пожара в Омске

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Сегодня утром, 3 марта, на улице Авиационная сгорел ресторанно-гостиничный «Фан-Фан». Корреспондент Города55 побывал на месте происшествия. Как ему сообщил очевидец Фарид, пожар начался в прачечной гостиничного комплекса.
Площадь пожара составила 1200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Горит кровля. На месте происшествия от МЧС России работают 60 человек личного состава, задействовано 17 единиц пожарно-спасательной техники», — добавили в ведомстве.
Пострадавших нет. Как сообщили очевидцы, в здании в момент возгорания находилось около 15 человек. К счастью, всем удалось выбраться.
Прокуратуре предстоит установить причины и обстоятельства распространения огня. Ведомство оценит действия должностных лиц комплекса и органов контроля противопожарной безопасности. В случае, если будет выявлено нарушение законодательства, будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.