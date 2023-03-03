Омскому аграрию Белевкину придется возвращать субсидию правительства

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Судебная тяжба омского предпринимателя Виктора Белевкина с региональным Минсельхозом близка к финалу. Верховный суд отказался рассматривать кассационную жалобу, а Белевкин подал новую жалобу — теперь уже на это действие.
Началась тяжба еще в 2021 году. Принадлежащее Белевкину ООО «Соляное», крупное сельскохозяйственное предприятие в Черлакском районе, получило из областного бюджета 8,3 млн рублей «в качестве субсидии на стимулирование производства масличных культур». Позже Минсельхоз счел, что условия субсидирования не выполнены, и потребовал деньги обратно.
— Обществом не выполнено условие предоставления субсидии на производство
масленичных культур, — говорится в судебных документах, — а именно использование семян масленичных культур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Омской области, а также условие о соответствии сортовых и посевных качеств масличных культур «ГОСТу».
Получается, в «Соляном» использовались семена сортов, не включенных в специальный реестр. К тому же, по данным чиновников, показатель результативности, предусмотренный дополнительным соглашением, «включает выращенный рапс, без учета выхода по сортам», из-за чего вычислить объем продукции, соответствующей ГОСТу, невозможно.
Суд первой инстанции эти аргументы не убедили, иск был отклонен. Тогда Минсельхоз подал апелляционную жалобу и на этот раз добился успеха: вторая инстанция признала, что условия предоставления субсидии были нарушены.
— Сведения, содержащиеся в документах, — констатировал суд, — не позволяют установить, что за текущий финансовый год достижение результата предоставления субсидии обеспечено исключительно за счет использования семян рапса, сорта и гибриды которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений.
Белевкина обязали вернуть субсидию в полном объеме. Он обратился в кассацию, проиграл и там, а после этого пошел в Верховный суд. 27 февраля стало известно, что бизнесмену отказали в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией ВС РФ. Таким образом, Белевкин полностью прошел российскую судебную вертикаль. Однако останавливаться он не намерен: вчера, 2 марта, предприниматель подал жалобу на полученный отказ.
Таким образом, «Соляное» продолжает свою борьбу за субсидию. Минимальная вероятность того, что Белевкин оставит за собой бюджетные 8 млн, все еще есть.