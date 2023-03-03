Омскому аграрию Белевкину придется возвращать субсидию правительства

Белевкина обязали вернуть субсидию в полном объеме. Он обратился в кассацию, проиграл и там, а после этого пошел в Верховный суд. 27 февраля стало известно, что бизнесмену отказали в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией ВС РФ. Таким образом, Белевкин полностью прошел российскую судебную вертикаль. Однако останавливаться он не намерен: вчера, 2 марта, предприниматель подал жалобу на полученный отказ.