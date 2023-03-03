Омский магазин привлек внимание антимонопольной службы рекламой сахара

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Пресс-служба УФАС Омской области сообщила, что рекламу магазинов «Светофор» признали нарушающей закон, поскольку в ней отсутствовала важная часть об условиях акции.
В антимонопольную службу пожаловались омичи из-за рекламы «Светофора» с 14 по 17 ноября 2022 года в эфире телеканала. Там предлагали сахар по цене 39.90 рублей за кг, притом, только на два дня — 16 и 17 ноября. Условия акции предлагалось уточнить в магазине. Покупатели пожаловались на те самые условия, которые оказались неожиданными. Такой ценник действовал только пря покупке других товаров на 1 500 рублей.
Так как реклама сети магазинов «Светофор», принадлежащих компании ООО «Торгсервис55», не была ни розыгрышем, ни конкурсом, ни другой стимулирующей акцией, то омское отделение УФАС признало ее ненадлежащей в соответствии с требованием ФЗ «О рекламе» ч. 7 ст. 5 «отсутствует или искажена существенная информация о товаре или условиях приобретения».
Отметим, что за нарушение этого закона «Светофору» грозит штраф до полумиллиона рублей.