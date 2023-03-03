Омский магазин привлек внимание антимонопольной службы рекламой сахара

В антимонопольную службу пожаловались омичи из-за рекламы «Светофора» с 14 по 17 ноября 2022 года в эфире телеканала. Там предлагали сахар по цене 39.90 рублей за кг, притом, только на два дня — 16 и 17 ноября. Условия акции предлагалось уточнить в магазине. Покупатели пожаловались на те самые условия, которые оказались неожиданными. Такой ценник действовал только пря покупке других товаров на 1 500 рублей.