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Омский магазин привлек внимание антимонопольной службы рекламой сахара

3 марта 2023, 08:54
Фото: 1MI
иллюстрация
«Мелкий шрифт». Омский «Светофор» нарушил закон о рекламе, введя покупателей в заблуждение. Акция на сахар оказалась с подвохом.

Пресс-служба УФАС Омской области сообщила, что рекламу магазинов «Светофор» признали нарушающей закон, поскольку в ней отсутствовала важная часть об условиях акции.

В антимонопольную службу пожаловались омичи из-за рекламы «Светофора» с 14 по 17 ноября 2022 года в эфире телеканала. Там предлагали сахар по цене 39.90 рублей за кг, притом, только на два дня — 16 и 17 ноября. Условия акции предлагалось уточнить в магазине. Покупатели пожаловались на те самые условия, которые оказались неожиданными. Такой ценник действовал только пря покупке других товаров на 1 500 рублей.

Так как реклама сети магазинов «Светофор», принадлежащих компании ООО «Торгсервис55», не была ни розыгрышем, ни конкурсом, ни другой стимулирующей акцией, то омское отделение УФАС признало ее ненадлежащей в соответствии с требованием ФЗ «О рекламе» ч. 7 ст. 5 «отсутствует или искажена существенная информация о товаре или условиях приобретения».

Отметим, что за нарушение этого закона «Светофору» грозит штраф до полумиллиона рублей.

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#Дарья Зыкова#Омск#Реклама#УФАС#Магазины#Акции#Торговля#Продукты#Цены#Цены на сахар#Город#Общество#Новости
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