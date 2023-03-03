Омская прокуратура взяла на контроль пожар в комплексе «Фан-Фан»

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что ведомством инициирована проверка по факту пожара в ресторанно-гостиничном комплексе на ул. Авиационной.
К настоящему моменту пожар локализован. На место выехал прокурор Кировского округа Дмитрий Назаров.
Прокуратуре предстоит установить причины и обстоятельства распространения огня. Ведомство оценит действия должностных лиц комплекса и органов контроля противопожарной безопасности. В случае, если будет выявлено нарушение законодательства, будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.
Как выяснил корреспондент Города55 на месте происшествия, от пожара здание выгорело почти полностью. «Фан-Фан» продолжают проливать водой, но его уже не спасти.