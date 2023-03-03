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Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Омская прокуратура взяла на контроль пожар в комплексе «Фан-Фан»

3 марта 2023, 06:49
Фото: Город55
тушение пожара в "Фан-Фан"
«Фан-Фана» больше нет. Прокуратуре предстоит выяснить, что стало причиной пожара в сгоревшем омском комплексе.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что ведомством инициирована проверка по факту пожара в ресторанно-гостиничном комплексе на ул. Авиационной.

К настоящему моменту пожар локализован. На место выехал прокурор Кировского округа Дмитрий Назаров.

Прокуратуре предстоит установить причины и обстоятельства распространения огня. Ведомство оценит действия должностных лиц комплекса и органов контроля противопожарной безопасности. В случае, если будет выявлено нарушение законодательства, будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Как выяснил корреспондент Города55 на месте происшествия, от пожара здание выгорело почти полностью. «Фан-Фан» продолжают проливать водой, но его уже не спасти.

Фото: Город55
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#Дарья Зыкова#Омск#Пожары#Прокуратура#Проверка#Противопожарная безопасность#Город#Происшествия#Новости#Дмитрий Назаров
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