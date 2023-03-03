Омская прокуратура взяла на контроль пожар в комплексе «Фан-Фан»

К настоящему моменту пожар локализован. На место выехал прокурор Кировского округа Дмитрий Назаров.



Прокуратуре предстоит установить причины и обстоятельства распространения огня. Ведомство оценит действия должностных лиц комплекса и органов контроля противопожарной безопасности. В случае, если будет выявлено нарушение законодательства, будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.