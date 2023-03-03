Омичи пожаловались на вырубку хороших деревьев во дворе дома

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В сообществе «100 необычных мест Омска и Омской области» омичи пожаловались на «безобразие». Во дворе дома № 75 на ул. Маркса неизвестные спилили хорошие, крепкие деревья. Люди в комментариях возмущены тем, что в городе «скоро будут песчаные бури», «нечем будет дышать» и не останется тенька летом.
Администрация Омска пока никак не прокомментировала вырубку деревьев. Отметим, что в протоколах заседаний комиссии по вырубке и сносу деревьев Город55 не обнаружил в заявках этого адреса. Ни в протоколе за январь, ни за февраль. Остается неясным, на каком основании спилили деревья во дворе.