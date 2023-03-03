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Омичи пожаловались на вырубку хороших деревьев во дворе дома

3 марта 2023, 09:49
Фото: 1MI
иллюстрация
От деревьев остались пни и «чурбачки». В Омском дворе неизвестные выпилили крепкие деревья. Жильцы возмутились в социальных сетях.

В сообществе «100 необычных мест Омска и Омской области» омичи пожаловались на «безобразие». Во дворе дома № 75 на ул. Маркса неизвестные спилили хорошие, крепкие деревья. Люди в комментариях возмущены тем, что в городе «скоро будут песчаные бури», «нечем будет дышать» и не останется тенька летом.

Администрация Омска пока никак не прокомментировала вырубку деревьев. Отметим, что в протоколах заседаний комиссии по вырубке и сносу деревьев Город55 не обнаружил в заявках этого адреса. Ни в протоколе за январь, ни за февраль. Остается неясным, на каком основании спилили деревья во дворе.

Фото: скриншот сообщества 100 необычных мест Омска и Омской области
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#Дарья Зыкова#Омск#Комиссия по сносу деревьев#Вырубка деревьев#Благоустройство#Деревья#Мэрия#Общество#Город#Происшествия#Жалобы#Соцсети#Новости
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