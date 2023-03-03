Омичи пожаловались на вырубку хороших деревьев во дворе дома

Администрация Омска пока никак не прокомментировала вырубку деревьев. Отметим, что в протоколах заседаний комиссии по вырубке и сносу деревьев Город55 не обнаружил в заявках этого адреса. Ни в протоколе за январь, ни за февраль. Остается неясным, на каком основании спилили деревья во дворе.