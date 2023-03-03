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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Очевидцы рассказали о начале пожара в омском комплексе «Фан-Фан»

3 марта 2023, 07:05
Фото: Город55
место начала пожара
Пришлось вытаскивать нескольких женщин. Омичи «надышались», но не пострадали.

Очевидец Фарид сообщил находящемуся на месте происшествия корреспонденту Города55, что пожар в «Фан-Фане» начался с прачечной в правой части ресторанно-гостиничного комплекса.

Он вместе с еще одним мужчиной вытащил двух женщин. Надышались дымом, но пострадать никто не успел. Остальные люди выбежали сами, всего в комплексе было около 15 человек.

На данный момент ул. Авиационная перекрыта. Напомним, на место выехал прокурор Кировского округа Дмитрий Назаров.

перекрытая ул. Авиационная
Фото: Город55
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#Дарья Зыкова#Омск#Пожары#Гостиница#Ресторан#Очевидцы#Возгорание#Общество#Город#Происшествия#Эксклюзивы#Новости
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