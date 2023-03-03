Очевидцы рассказали о начале пожара в омском комплексе «Фан-Фан»

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Очевидец Фарид сообщил находящемуся на месте происшествия корреспонденту Города55, что пожар в «Фан-Фане» начался с прачечной в правой части ресторанно-гостиничного комплекса.
Он вместе с еще одним мужчиной вытащил двух женщин. Надышались дымом, но пострадать никто не успел. Остальные люди выбежали сами, всего в комплексе было около 15 человек.
На данный момент ул. Авиационная перекрыта. Напомним, на место выехал прокурор Кировского округа Дмитрий Назаров.