«Облава» в МЕГЕ. Чем в Омске закончилась третья сходка ЧВК «Редан»

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Напомним, что все началось с драки в одном из торговых центров Москвы, после чего появились сотни сообщений в СМИ и соцсетях. Не обошлось и без резких высказываний депутатов, которые призывали запретить новую субкультуру и даже сравнивали ее с группами смерти.
В Омске с 1 марта каждый день собираются в общественных местах «редановцы» и выступающие против них «оффники». Первая сходка закончилась массовыми задержаниями околофутбольщиков, а вторая — задержанием анимешников.
Сегодня, 3 марта, намечена очередная сходка. Корреспондент Города55 сообщает, что полиция Омска уже на месте новой сходки (ТРЦ «МЕГА»), где также дежурит около 6-ти автозаков. Полицейские встречают подростков сразу на входе в здание.
Корреспонденту Города55 тоже провели «экскурсию» по автозаку. Нашего корреспондента досмотрели и отпустили, что нельзя сказать о «оффниках» — при себе они носят перцовые баллончики. Отметим, что на досмотр уводят всех в спортивной одежде и девушки не исключение.
В торговом центре полицейским также помогали кинологи с собаками и сотрудники Росгвардии. У места сбора «KFC», как и во всей «МЕГЕ» находятся полицейские. У подростков не было и шанса проскочить туда. Молодые люди не успевали сойти с рейсового автобуса, как их сразу задерживали и уводили на досмотр. Корреспондент Города55 сообщает, что полицейские будут работать в таком режиме до закрытия ТРЦ. В настоящее время задержано около 50 подростков.
Источник Города55 рассказал, что у подростков при себе были ножи, газовые и перцовые баллончики, а также спецмолоток для разбития стекол и пневматический пистолет, который стреляет металлическими шариками.