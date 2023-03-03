«Облава» в МЕГЕ. Чем в Омске закончилась третья сходка ЧВК «Редан»

В торговом центре полицейским также помогали кинологи с собаками и сотрудники Росгвардии. У места сбора «KFC», как и во всей «МЕГЕ» находятся полицейские. У подростков не было и шанса проскочить туда. Молодые люди не успевали сойти с рейсового автобуса, как их сразу задерживали и уводили на досмотр. Корреспондент Города55 сообщает, что полицейские будут работать в таком режиме до закрытия ТРЦ. В настоящее время задержано около 50 подростков.