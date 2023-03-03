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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

«Облава» в МЕГЕ. Чем в Омске закончилась третья сходка ЧВК «Редан»

3 марта 2023, 13:07
Фото: Город55
Полицейские задержали около 50 подростков в «МЕГЕ».

Напомним, что все началось с драки в одном из торговых центров Москвы, после чего появились сотни сообщений в СМИ и соцсетях. Не обошлось и без резких высказываний депутатов, которые призывали запретить новую субкультуру и даже сравнивали ее с группами смерти.

В Омске с 1 марта каждый день собираются в общественных местах «редановцы» и выступающие против них «оффники». Первая сходка закончилась массовыми задержаниями околофутбольщиков, а вторая — задержанием анимешников.

Сегодня, 3 марта, намечена очередная сходка. Корреспондент Города55 сообщает, что полиция Омска уже на месте новой сходки (ТРЦ «МЕГА»), где также дежурит около 6-ти автозаков. Полицейские встречают подростков сразу на входе в здание.

Фото: Город55

Корреспонденту Города55 тоже провели «экскурсию» по автозаку. Нашего корреспондента досмотрели и отпустили, что нельзя сказать о «оффниках» — при себе они носят перцовые баллончики. Отметим, что на досмотр уводят всех в спортивной одежде и девушки не исключение.

Видео: Город55
Фото: Город55

В торговом центре полицейским также помогали кинологи с собаками и сотрудники Росгвардии. У места сбора «KFC», как и во всей «МЕГЕ» находятся полицейские. У подростков не было и шанса проскочить туда. Молодые люди не успевали сойти с рейсового автобуса, как их сразу задерживали и уводили на досмотр. Корреспондент Города55 сообщает, что полицейские будут работать в таком режиме до закрытия ТРЦ. В настоящее время задержано около 50 подростков.

Фото: Город55

Источник Города55 рассказал, что у подростков при себе были ножи, газовые и перцовые баллончики, а также спецмолоток для разбития стекол и пневматический пистолет, который стреляет металлическими шариками.

Теперь наоборот. В Омске после очередной сходки задержали «редановцев»
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