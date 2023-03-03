Новое назначение. В мэрии Омска назначили заместителя главы департамента культуры

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Мэр Омска Сергей Шелест назначил нового заместителя директора департамента культуры. Им стал Владимир Широков, сегодня, 3 марта, его первый рабочий день.
В мэрии он будет курировать вопросы материально-технического обеспечения и ремонта учреждений культуры, дополнительного образования и библиотек. В том числе у его обязанности будет входить контроль и реализация исполнения национальных проектов. Также он будет заниматься вопросами реставрации и содержания памятников.
Владимир Широков имеет опыт работы руководителем: он трудился в качестве заместителя директора по снабжению и инженером по надзору за строительством. Последние 10 лет был начальником технического отдела управления организационно-технического обеспечения министерства труда и социального развития Омской области. Общий стаж работы в профессиональной и смежной сферах строительства и ремонта составляет почти 18 лет.
Отметим, что ранее мэрия усиленно искала заместителя директора департамента культуры. Известно, что ему готовы платить до 54 тыс рублей в месяц.