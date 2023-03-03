Новое назначение. В мэрии Омска назначили заместителя главы департамента культуры

В мэрии он будет курировать вопросы материально-технического обеспечения и ремонта учреждений культуры, дополнительного образования и библиотек. В том числе у его обязанности будет входить контроль и реализация исполнения национальных проектов. Также он будет заниматься вопросами реставрации и содержания памятников.