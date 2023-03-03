Наличными выгоднее. В Омске с марта еще на 13 маршрутах подняли стоимость проезда

По информации NGS55 стоимость по банковской карте и транспортной карте «Омка» поднялась до 35 рублей в автобусах №399. Также до 33 рублей выросла цена за проезд на маршрутках № 83н, 99, 100, 120, 222, 346, 354, 399, 409, 424, 514, 911, 922.