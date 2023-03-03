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Наличными выгоднее. В Омске с марта еще на 13 маршрутах подняли стоимость проезда

3 марта 2023, 10:00
Фото: Город55

Стало известно, на каких 13 маршрутах выросла цена за проезд

Стоимость подняли только при оплате гражданским проездным и банковской картой.

В Омске с начала марта подорожала стоимость проезда на 13 автобусных маршрутах. Изменения не затронули расчет наличными (30 рублей), а также карту «Омка» (25 рублей) для пенсионеров, школьников и студентов.

По информации NGS55 стоимость по банковской карте и транспортной карте «Омка» поднялась до 35 рублей в автобусах №399. Также до 33 рублей выросла цена за проезд на маршрутках № 83н, 99, 100, 120, 222, 346, 354, 399, 409, 424, 514, 911, 922.

Напомним, что недавно по банковской карте и карте «ОМКА» повысили стоимость проезда до 33 рублей по маршруту № 323 (3-я Железнодорожная — ул. Бархатовой). И подняли до 35 рублей стоимость проезда в маршрутке до «МЕГИ».

Частные перевозчики Омска собирались поднять стоимость проезда до 40 рублей
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#Ксения Карагодина#Омск#Омка#Плата за проезд#Проезд#Общество#Город#Происшествия#Деньги#Общественный транспорт#Новости#Омская область
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