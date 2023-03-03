На социальные выплаты омским медикам направят 79 млн рублей

В списки попадут медработники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятые на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер поддержки будет зависеть от категории и вида организации и составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей.