На социальные выплаты омским медикам направят 79 млн рублей

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Омское отделение Социального фонда РФ назначило специальную социальную выплату 9 888 медицинским работникам на общую сумму больше 78,8 млн. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
В списки попадут медработники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятые на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер поддержки будет зависеть от категории и вида организации и составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей.
Отметим, что для получения выплаты все данные формирует и передает медорганизация, а не сами работники. Деньги придут на счет в течение 7 рабочих дней.
Выплаты поступят из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования.