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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

На социальные выплаты омским медикам направят 79 млн рублей

3 марта 2023, 07:53
Фото: Город55
Размер выплат составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей.

Омское отделение Социального фонда РФ  назначило специальную социальную выплату 9 888 медицинским работникам на общую сумму больше 78,8 млн. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. 

В списки попадут медработники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятые на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер поддержки будет зависеть от категории и вида организации и составит от 4,5  до 18,5 тысяч рублей.

Отметим, что для получения выплаты все данные формирует и передает медорганизация, а не сами работники. Деньги придут на счет в течение 7 рабочих дней.
Выплаты поступят из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Омским медработникам начислят новую социальную выплату
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#Евгений Игишев#Медицина#Выплаты#Единовременная выплата#Социальный фонд#Медики#Врачи#Омск#Омская область
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