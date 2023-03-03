Критик высоко оценил сериал «Король и Шут»

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
По его словам, феномен группы «Король и Шут» в том, что это группа, которая играла панк-рок. Шнейдеров также отметил, что был лично знаком и с Михаилом Горшеневым, и с Андреем Князевым, которые создавали имидж группы, пишет Pravda.Ru.
Он рассказал, что в каждой из песен этой группы были целые истории, построенные по канонам драматургии. На концертах «Короля и Шута» был ажиотаж, даже дежурил ОМОН, который провожал выходящих людей, чтобы не допустить хулиганских выходок. Это была культовая группа, подчеркнул кинокритик.
Что же касается сериала, то, как отметил Давид Шнейдеров, то он уже после двух серий обрел популярность. И одной из причин стал тот факт, что это, наверное, первый фильм про рок-музыканта, снятый так близко к его трагической кончине.
Сериал «Король и Шут» вышел 2 марта. В онлайн-кинотеатрах проходит показ пока только двух серий, а выход новых эпизодов планируется каждую неделю.