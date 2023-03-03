Клубы дыма от кошмарного пожара на левобережье распространяются по Омску

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что сегодня в 10:22 спасателям поступил вызов на пожар. Загорелось двухэтажное здание гостиницы-ресторана «Фан-Фан» на ул. Авиационной.
Ко времени прибытия пожарных горела кровля. На пожаре работают 60 человек и 17 единиц пожарно-спасательной техники. Площадь пожара около 1200 кв. м., администрация комплекса сообщила спасателям, что людей в здании нет.
Обновлено: Локализовали пожар в 11:26.