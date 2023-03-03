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Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Клубы дыма от кошмарного пожара на левобережье распространяются по Омску

3 марта 2023, 05:36
Фото: пресс-служба МЧС Омской области

В Омске загорелся ресторанно-гостиничный комплекс

«Фан-Фану» не до веселья. Клубы дыма застилают дорогу. На месте работают спасатели.

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что сегодня в 10:22 спасателям поступил вызов на пожар. Загорелось двухэтажное здание гостиницы-ресторана «Фан-Фан» на ул. Авиационной.

Ко времени прибытия пожарных горела кровля. На пожаре работают 60 человек и 17 единиц пожарно-спасательной техники. Площадь пожара около 1200 кв. м., администрация комплекса сообщила спасателям, что людей в здании нет.

Обновлено: Локализовали пожар в 11:26.

Фото: скриншот видео из телеграм-канала Я в шоке. Омск
Видео: пресс-служба МЧС Омской области
#Дарья Зыкова#Видео#Омск#Пожары#Ресторан#Гостиница#ГУ МЧС по Омской области#Город#Происшествия#Новости
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