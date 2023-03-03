Китай предлагает инвестидеи

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Более подробно об этом рынке и его перспективах мы попросили рассказать аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.
Становление гиганта
Еще в 1980-х Китай был достаточно бедной аграрной страной, оказавшейся буквально на пороге гуманитарной катастрофы, а сегодня это вторая экономика мира и один из локомотивов роста глобального ВВП. Как Поднебесная смогла этого добиться?
На самом деле китайское экономическое чудо — это обычная история превращения из страны с низким доходом большинства населения в государство средних доходов. Тот же путь ранее прошли, например, Тайвань, Япония и Южная Корея. Цепочка тут простая. Дешевая рабочая сила привлекала иностранные инвестиции, то есть более богатые страны вкладывали средства в экономику Китая, переводя туда свои предприятия и принося передовые технологии. На этом фоне повышалась производительность труда и квалификация работников, что, в свою очередь, вело к росту их доходов. Более высокие зарплаты приводили к увеличению потребления, а значит и необходимости наращивать производственные мощности. В какой-то момент Поднебесная стала мировой «фабрикой дешевых товаров», причем качество этих изделий неуклонно росло. Если когда-то Made in China было синонимом дешевого и непрезентабельного изделия, то сейчас многие бренды одежды отшивают свою продукцию в «фабричном Китае». В итоге экспорт Поднебесной увеличился с $45 млрд в 1990-м до $3,6 трлн в 2022-м. Именно этот фактор позволял экономике страны расширяться фантастическими темпами.
Пандемия замедлила этот рост, но после отказа от политики нулевой терпимости к COVID-19 и отмены локдаунов в декабре 2022-го Китай вновь может стать главным позитивным фактором для мирового ВВП в текущем году. Несмотря на сохраняющийся риск глобальной рецессии, ведущие аналитические агентства прогнозируют рост ВВП азиатского гиганта на 4,8–5,8%, возлагая большие надежды на отложенный спрос китайского населения. Во время пандемии жители Поднебесной не могли активно тратить средства из-за постоянных локдаунов, и только за 2022 год скопили на депозитах рекордные 17,8 трлн юаней (около $2,6 трлн).
Новые возможности
Правительство КНР признает проблему слабого внутреннего спроса, в связи с чем в 2023 году может повысить расходы на социальную сферу: точечные денежные инъекции будут способствовать росту потребления, при этом приведя к незначительному по сравнению с западными странами ускорению инфляции.
В первую очередь от открытия китайской экономики выиграют представители сектора услуг, в частности сети общественного питания (Yum China Holdings, тикер — YUMC), доставщики еды (Meituan, 3690.HK) и производители алкогольных напитков (Budweiser APAC, 1876.HK). Затем эстафету перехватят авиаперевозчики (China Southern Airlines, 1055.HK, и China Eastern Airlines, 0670.HK), туристические компании (Trip.com, TCOM) и сети отелей (H World Group, HTHT, и Atour Lifestyle, ATAT). Все перечисленные эмитенты могут продемонстрировать серьезный рост выручки в 2023 году.
Среди отдельных наиболее перспективных бумаг можно отметить производителя электрокаров LI Auto (NASDAQ: LI, HKEX: 2015), оператора крупнейшего в Поднебесной маркетплейса Pinduoduo (NASDAQ: PDD) и ИТ-компанию Baidu (NASDAQ: BIDU, HKEX: 9888).
Расширяя горизонты
Акции крупнейших и наиболее интересных китайских эмитентов с первичным листингом в Гонконге доступны на СПБ Бирже, также на новой площадке ITS, которая вскоре заработает в Казахстане. В частности, в котировальный список ITS войдут такие бумаги, как Alibaba, JD.com, Xiaomi, Tencent, WH Group, Geely, Sino Biopharmaceutical и многие другие.
Доступ для российских частных инвесторов к этим инструментам возможен через местных брокеров, которых в Казахстане немало, поскольку в этой стране довольно хорошо развита финансовая инфраструктура. Но правильнее остановить выбор на крупной инвестиционной компании, входящей в топ-3 по количеству обслуживаемых клиентов и оборотам на бирже.