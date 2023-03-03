Китай предлагает инвестидеи

На самом деле китайское экономическое чудо — это обычная история превращения из страны с низким доходом большинства населения в государство средних доходов. Тот же путь ранее прошли, например, Тайвань, Япония и Южная Корея. Цепочка тут простая. Дешевая рабочая сила привлекала иностранные инвестиции, то есть более богатые страны вкладывали средства в экономику Китая, переводя туда свои предприятия и принося передовые технологии. На этом фоне повышалась производительность труда и квалификация работников, что, в свою очередь, вело к росту их доходов. Более высокие зарплаты приводили к увеличению потребления, а значит и необходимости наращивать производственные мощности. В какой-то момент Поднебесная стала мировой «фабрикой дешевых товаров», причем качество этих изделий неуклонно росло. Если когда-то Made in China было синонимом дешевого и непрезентабельного изделия, то сейчас многие бренды одежды отшивают свою продукцию в «фабричном Китае». В итоге экспорт Поднебесной увеличился с $45 млрд в 1990-м до $3,6 трлн в 2022-м. Именно этот фактор позволял экономике страны расширяться фантастическими темпами.