Кинокритик Шнейдеров назвал будущее отечественного кино «русской рулеткой»

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Отечественных фильмов снимается не так много, чтобы заполнить сетку показов. Сложности возникают и с окупаемостью расходов на содержание помещений и оборудования.
О том, что станет в дальнейшем с отечественной киноиндустрией рассказал кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Общественной службой новостей.
Эксперт прогнозирует увеличение съемок в ближайшие годы. Однако в отношении качества проектов сложно что-то сказать. Ситуация станет понятной примерно через полтора года – именно столько времени требуется для производства кинокартины.
Вышедшие на экраны в этом году фильмы на самом деле были сняты два года назад, поэтому выводы о качестве отечественного кино после ухода западных проектов делать еще рано.
В ближайшие два года кинотеатрам важно продержаться. Население мало ходит в кино. Из-за отсутствия конкурентов в виде западных проектов у отечественного кино нет стимулов для развития. Зрители же, со своей стороны, не спешат посещать кинотеатры от безысходности.
По мнению Шнейдерова, для спасения кинотеатров необходимо прямое субсидирование. В финансовой помощи нуждаются и дистрибьюторы, закупающие западное независимое кино, которое является «весьма пристойным».
Ближайшие перспективы российских фильмов трудно прогнозируемы. Одни проекты выстреливают, другие – нет. Причем недостаточно оцененными могут быть фильмы более высокого качества.
Кинокритик отметил, что кассовые сборы отражают популярность фильма, но не его качество.