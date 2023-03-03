«Интеррос» предложил сделать прозрачным состав совета директоров «Норникеля»

Дениса Александрова избрали председателем комитета по стратегии, Алексея Германовича назначили главой комитета по корпоративному управлению и кадрам, а Егор Шейбак стал и. о. руководителя комитета СД по бюджету. Автором идеи о выдвижении кандидатуры последнего стал Сергей Батехин, генеральный директор «Интерроса» и член СД «Норникеля», занимавший данную должность ранее, но принявший решение сложить с себя эти полномочия. Кроме того, известно, что Батехин, по информации от издания “Коммерсант”, является инициатором избрания независимых директоров.