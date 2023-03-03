«Интеррос» предложил сделать прозрачным состав совета директоров «Норникеля»

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Дениса Александрова избрали председателем комитета по стратегии, Алексея Германовича назначили главой комитета по корпоративному управлению и кадрам, а Егор Шейбак стал и. о. руководителя комитета СД по бюджету. Автором идеи о выдвижении кандидатуры последнего стал Сергей Батехин, генеральный директор «Интерроса» и член СД «Норникеля», занимавший данную должность ранее, но принявший решение сложить с себя эти полномочия. Кроме того, известно, что Батехин, по информации от издания “Коммерсант”, является инициатором избрания независимых директоров.
«Русал» был сторонником переизбрания Андрея Бугрова, главы совета директоров «Норникеля». По данным представителей издания “Ъ”, в компании рассматривалась кандидатура Евгения Шварца, не являющегося независимой стороной, так как в минувшем году он занял пост неисполнительного директора СД «Русала» по вопросам экологии. Об этом сообщают Новые Известия.
Независимый директор Гарет Пенни, в течение девяти лет возглавлявший совет директоров «Норникеля», в марте прошлого года принял решение об уходе в отставку. Главой совета был избран Андрей Бугров, занимавший пост старшего вице-президента компании по устойчивому развитию.
Согласно экспертным заявлениям, повышение значимости независимых директоров даст возможность повысить и уровень управления компанией в рамках российского законодательства и передовых мировых практик.
Крупнейшее в мире предприятие по производству никеля и палладия “Норникель” обладает самыми большими запасами никелевой руды. Кроме того, предприятие занимается производством золота, меди, кобальта, платины, серебра и прочих цветных металлов.
В географии поставок “Норникеля” — более трех десятков государств. Производственные мощности расположены в Забайкальском крае, на Кольском полуострове, в Норильском промышленном районе Российской Федерации, а также на территории ЮАР и в Финляндии.