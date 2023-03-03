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Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Губернатор Омской области рассказал о перспективах региона на заседании с Мишустиным

3 марта 2023, 04:13
Фото: Правительство Омской области
Александр Бурков обратил внимание на то, что Омская область занимает выгодное географическое положение.

Губернатор Омской области на конференции «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана» представил направления торгово-экономического сотрудничества. Заседание прошло под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина и его из Таджикистана Кохира Расулзоды.

Бурков обратил внимание на то, что Омская область занимает выгодное географическое положение — на пересечении важных железнодорожных магистралей и реки Иртыш.

«Мы используем географические преимущества нашего региона в условиях разворота российской экономики на Восток. Таджикистан важен для нас как перспективная площадка для промышленной кооперации, поскольку Омская область — это один из крупнейших российских центров машиностроения, химической и нефтехимической промышленности», — заявил глава региона.

Губернатор также подчеркнул, что в 2022 году товарооборот между Омской областью и Таджикистаном вырос более чем в четыре раза, и объем торговли продолжает увеличиваться.

В настоящее время в Таджикистане уже работают омские предприятия. Свою продукцию выпускает компания «Сладонеж». Омские компании «Смарт» и «Умапро» планируют запустить производство текстиля. Завод инновационных технологий готов предложить разработки котельного оборудования для предприятий и социальной сферы, а компания «Промтех» представила проект цифровизации железнодорожного транспорта.

В свою очередь, наш регион заинтересован в увеличении поставок овощей и фруктов из республики. Этим вопросом занимается компания «Зерно Сибири».

#Евгений Игишев#Бурков#Александр Бурков#Михаил Мишустин#Правительство#Премьер-министр#Экономика#Омск#Омская область
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