Губернатор Омской области рассказал о перспективах региона на заседании с Мишустиным

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Губернатор Омской области на конференции «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана» представил направления торгово-экономического сотрудничества. Заседание прошло под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина и его из Таджикистана Кохира Расулзоды.
Бурков обратил внимание на то, что Омская область занимает выгодное географическое положение — на пересечении важных железнодорожных магистралей и реки Иртыш.
«Мы используем географические преимущества нашего региона в условиях разворота российской экономики на Восток. Таджикистан важен для нас как перспективная площадка для промышленной кооперации, поскольку Омская область — это один из крупнейших российских центров машиностроения, химической и нефтехимической промышленности», — заявил глава региона.
Губернатор также подчеркнул, что в 2022 году товарооборот между Омской областью и Таджикистаном вырос более чем в четыре раза, и объем торговли продолжает увеличиваться.
В настоящее время в Таджикистане уже работают омские предприятия. Свою продукцию выпускает компания «Сладонеж». Омские компании «Смарт» и «Умапро» планируют запустить производство текстиля. Завод инновационных технологий готов предложить разработки котельного оборудования для предприятий и социальной сферы, а компания «Промтех» представила проект цифровизации железнодорожного транспорта.
В свою очередь, наш регион заинтересован в увеличении поставок овощей и фруктов из республики. Этим вопросом занимается компания «Зерно Сибири».