Грозит до двух лет. В Омске будут судить мошенника с сайта объявлений

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В Омске перед судом предстанет 40-летний местный житель за мошенничество на сайте объявлений. Как сообщили в прокуратуре, уголовное дело передали в Ленинский районный суд.
Следователи выяснили, что в июле 2021 года злоумышленник зарегистрировался на сайте объявлений под вымышленным именем, используя чужую сим-карту. Он разместил лоты о продаже палатки, стоимостью 24 тысячи, и бензореза, стоимостью 30 тысяч.
Товара в наличии у подсудимого не было, но тем не менее от двоих потенциальных покупателей он получил предоплату на общую сумму 13 тысяч рублей, после чего удалил свою страницу с сайта.
Свою вину подозреваемый полностью признал. Ему грозит до двух лет колонии.