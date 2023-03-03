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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Грозит до двух лет. В Омске будут судить мошенника с сайта объявлений

3 марта 2023, 05:17
Фото: 1MI

Омича осудят за дистанционное мошенничество на сайте объявлений

Подозреваемый брал предоплату за несуществующий товар.

В Омске перед судом предстанет 40-летний местный житель за мошенничество на сайте объявлений. Как сообщили в прокуратуре, уголовное дело передали в Ленинский районный суд.

Следователи выяснили, что в июле 2021 года злоумышленник зарегистрировался на сайте объявлений под вымышленным именем, используя чужую сим-карту. Он разместил лоты о продаже палатки, стоимостью 24 тысячи, и бензореза, стоимостью 30 тысяч.

Товара в наличии у подсудимого не было, но тем не менее от двоих потенциальных покупателей он получил предоплату на общую сумму 13 тысяч рублей, после чего удалил свою страницу с сайта.

Свою вину подозреваемый полностью признал. Ему грозит до двух лет колонии.

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#Евгений Игишев#Мошенники#Мошенничество#Суд#Прокуратура#Уголовное дело#Омск
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