Главный тренер омского «Авангарда» высказался после поражения в первом матче плей-офф

Posted Сегодня, 21:43
Published Сегодня, 21:43
Modified Сегодня, 21:44
Updated Сегодня, 21:44
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение новосибирской «Сибири» в первом матче сибирского дерби.
«Хорошая и плотная игра. Битва на протяжении всех трех периодов. Хороший гол забили, жаль, что не выстояли, а в овертайме все решила даже не ошибка, а хорошая контратака соперника. Однако я считаю, что протяжении всей игры мы достаточно хорошо играли, создавали моменты, но, единственно, их надо использовать. Это плей-офф и здесь очков нет. Расстраиваться нельзя, нужно готовиться к следующей игре», – заметил Кравец.
В прошедшей игре, как считает наставник «ястребов» «Сибирь» выиграла на характере и обороне.
««Сибирь» показала характер, показала, что умеет играть на контратаках, умеет плотно и уверенно играть в обороне, да еще и с хорошим вратарем. Нам же нужно находить пути в большинстве, на пятаке, на добивании, а также постараться не удаляться», – отметил главный тренер.
Одним из минусов «Авангарда» в первой игре четвертьфинальной серии плей-офф Кравец назвал броски, а точнее их количество.
«Могли бы и побольше бросать, ведь защитники весьма удачно доставляли шайбу. Для победы нужно больше бросать, перекрывать вратаря и создавать неудобства».
Напомним, сибирское дерби «Авангард» начал с поражения, уступив «Сибири» в овертайме со счетом 1:2. единственную шайбу у омичей забросил Алексей Береглазов.