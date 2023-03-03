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Posted Сегодня, 21:43

Published Сегодня, 21:43

Modified Сегодня, 21:44

Updated Сегодня, 21:44

Главный тренер омского «Авангарда» высказался после поражения в первом матче плей-офф

2 марта 2023, 21:43
Фото: Город55
Михаил Кравец
По мнению Михаила Кравеца, его подопечным нужно больше бросать и создавать неудобства.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение новосибирской «Сибири» в первом матче сибирского дерби.

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«Хорошая и плотная игра. Битва на протяжении всех трех периодов. Хороший гол забили, жаль, что не выстояли, а в овертайме все решила даже не ошибка, а хорошая контратака соперника. Однако я считаю, что протяжении всей игры мы достаточно хорошо играли, создавали моменты, но, единственно, их надо использовать. Это плей-офф и здесь очков нет. Расстраиваться нельзя, нужно готовиться к следующей игре», – заметил Кравец.

В прошедшей игре, как считает наставник «ястребов» «Сибирь» выиграла на характере и обороне.

««Сибирь» показала характер, показала, что умеет играть на контратаках, умеет плотно и уверенно играть в обороне, да еще и с хорошим вратарем. Нам же нужно находить пути в большинстве, на пятаке, на добивании, а также постараться не удаляться», – отметил главный тренер.

Одним из минусов «Авангарда» в первой игре четвертьфинальной серии плей-офф Кравец назвал броски, а точнее их количество.

«Могли бы и побольше бросать, ведь защитники весьма удачно доставляли шайбу. Для победы нужно больше бросать, перекрывать вратаря и создавать неудобства».

Напомним, сибирское дерби «Авангард» начал с поражения, уступив «Сибири» в овертайме со счетом 1:2.  единственную шайбу у омичей забросил Алексей Береглазов. 

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