Эксперт сообщил, как решить проблему с удалением банковских приложений

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:12
Он пояснил, что способ решения данной проблемы зависит от операционной системы, на которой работает устройство, пишут «Известия» со ссылкой на агентство «Прайм».
По словам Гулевича, пользователи Android могут скачать банковское приложение с официального сайта финансовой организации, либо найти необходимое программное обеспечение (ПО) в альтернативных магазинах.
При этом специалист напомнил, что необходимо доверять только проверенным магазинам — как, например, RuStore. А владельцам iPhone он посоветовал не удалять уже установленную версию приложения, так как, несмотря на удаление из AppStore, многие компании продолжают их поддерживать.
Чтобы не допустить удаления приложений со смартфона, желательно регулярно создавать их бэкапы на компьютер, тогда при случайном удалении их можно будет восстановить, отметил эксперт.