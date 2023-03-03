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Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Эксперт сообщил, как решить проблему с удалением банковских приложений

Сегодня, 08:10
Директор центра информационной безопасности одной из российских IT-компаний Виктор Гулевич рассказал, как быть клиентам банков, чьи приложения удалены из App Store и Google Play из-за санкционных ограничений.

Он пояснил, что способ решения данной проблемы зависит от операционной системы, на которой работает устройство, пишут «Известия» со ссылкой на агентство «Прайм».

По словам Гулевича, пользователи Android могут скачать банковское приложение с официального сайта финансовой организации, либо найти необходимое программное обеспечение (ПО) в альтернативных магазинах.

При этом специалист напомнил, что необходимо доверять только проверенным магазинам — как, например, RuStore. А владельцам iPhone он посоветовал не удалять уже установленную версию приложения, так как, несмотря на удаление из AppStore, многие компании продолжают их поддерживать.

Чтобы не допустить удаления приложений со смартфона, желательно регулярно создавать их бэкапы на компьютер, тогда при случайном удалении их можно будет восстановить, отметил эксперт.

#Общество
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