Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Эксперт: Полностью защититься от украинских БПЛА невозможно

Сегодня, 08:25
Военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов заявил, что на сегодняшний день в полной мере защититься от дронов-разведчиков или ударных беспилотников практически невозможно.

Он пояснил, что дроны, которые используют ВСУ, работают в разных диапазонах, а также летают на разных скоростях и высотах, пишет Pravda.Ru.

По словам Попова, одно дело — следить за использованием воздушного пространства в мирное время, и совсем другое — в условиях ведения боевых действий. Кроме того, как отметил он, решение данного вопроса достигается с помощью разных подходов в зависимости от времени года.

Ясно одно: решать эти задачи необходимо посредством использования соответствующих сил и средств ПВО, подчеркнул летчик.

#Общество
Подпишитесь
В Омске территорию бывшей обувной фабрики «Луч» отдадут под высотную застройку
Вчера, 09:07
Омскому аграрию Белевкину придется возвращать субсидию правительства
Сегодня, 07:52
На социальные выплаты омским медикам направят 79 млн рублей
Сегодня, 07:53
Средняя зарплата в Омской области по итогам декабря выросла до 64 тысяч рублей
Сегодня, 05:48
От ресторана остались лишь стены. Появились фото и видео с крупного пожара в Омске
Сегодня, 07:13
Банкрот из Тюмени подал иск против Ильи Фридмана
Сегодня, 05:58