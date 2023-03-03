Эксперт: Полностью защититься от украинских БПЛА невозможно

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Он пояснил, что дроны, которые используют ВСУ, работают в разных диапазонах, а также летают на разных скоростях и высотах, пишет Pravda.Ru.
По словам Попова, одно дело — следить за использованием воздушного пространства в мирное время, и совсем другое — в условиях ведения боевых действий. Кроме того, как отметил он, решение данного вопроса достигается с помощью разных подходов в зависимости от времени года.
Ясно одно: решать эти задачи необходимо посредством использования соответствующих сил и средств ПВО, подчеркнул летчик.