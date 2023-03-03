Экономист объяснил причины невозможности скачка курса доллара до 200 рублей

Финансовый аналитик выразил уверенность в том, что прогноз по росту курса американской валюты до 100 рублей в 2024 году и до 200 рублей в 2025 году не сбудется, так как он основан на движении денежных потоков, а это второстепенный фактор. Движение денежных потоков, подчеркнул Беляев, только корректирует курс валюты относительно базового соотношения, которое зависит от других показателей.