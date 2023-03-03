Экономист объяснил причины невозможности скачка курса доллара до 200 рублей

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на Pravda.ru. По мнению эксперта, такой скачок возможен только при условии полного краха российской экономики или невероятного роста экономики США.
Как отметил Михаил Беляев, предположить двукратный рост курса американской валюты можно только при условии двукратного роста экономики США или полного краха экономики РФ. И то, и то, считает эксперт, «совершенно нереалистично».
Финансовый аналитик выразил уверенность в том, что прогноз по росту курса американской валюты до 100 рублей в 2024 году и до 200 рублей в 2025 году не сбудется, так как он основан на движении денежных потоков, а это второстепенный фактор. Движение денежных потоков, подчеркнул Беляев, только корректирует курс валюты относительно базового соотношения, которое зависит от других показателей.
Накануне главный научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Игорь Николаев предупреждал о росте курса доллара до 85 рублей в условиях сокращения нефтегазовых экспортных доходов. Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев порекомендовал россиянам не вкладываться в доллары, подчеркнув, что это «токсичная валюта».