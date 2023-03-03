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Posted Сегодня, 02:44

Published Сегодня, 02:44

Modified Сегодня, 02:45

Updated Сегодня, 02:45

Две необычные яркие точки разглядели в небе над Омском. Что это

3 марта 2023, 02:44
Фото: 1MI
В социальных сетях люди предположили, что это могут быть НЛО или беспилотники.

Читатели Города55 обратили внимание на две необычные яркие точки в небе на Омском. Так, например, один из жителей Нефтяников сфотографировал «необычные звезды» и рассказал, что раньше ничего подобного в этой части неба не видел. В социальных сетях, на фоне новостей, люди предположили, что это могут быть НЛО или беспилотники. Астрономы внесли ясность в ситуацию.

«01-03 марта 2023 года над западной частью неба можно заметить две яркие планеты. Венера (-4 зв. вел.) и Юпитер (-2 зв. вел.) расположились тесно друг к другу (соединились) угловое расстояние между ними 1–2 марта всего 0,5 градуса», — рассказали в паблике наблюдательной астрономии AstroAlert.

Ранее Город55 сообщал, что в начале этой недели в небе над Омской областью можно было разглядеть северное сияние. Причиной природного явления стали сильные магнитные бури:

Северное сияние в Омской области. На Земле бушует сильная магнитная буря
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#Евгений Игишев#Астрономия#Юпитер#Венера#Звезды#Общество#Омск#Омская область
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