Две необычные яркие точки разглядели в небе над Омском. Что это

Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
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Читатели Города55 обратили внимание на две необычные яркие точки в небе на Омском. Так, например, один из жителей Нефтяников сфотографировал «необычные звезды» и рассказал, что раньше ничего подобного в этой части неба не видел. В социальных сетях, на фоне новостей, люди предположили, что это могут быть НЛО или беспилотники. Астрономы внесли ясность в ситуацию.
«01-03 марта 2023 года над западной частью неба можно заметить две яркие планеты. Венера (-4 зв. вел.) и Юпитер (-2 зв. вел.) расположились тесно друг к другу (соединились) угловое расстояние между ними 1–2 марта всего 0,5 градуса», — рассказали в паблике наблюдательной астрономии AstroAlert.
Ранее Город55 сообщал, что в начале этой недели в небе над Омской областью можно было разглядеть северное сияние. Причиной природного явления стали сильные магнитные бури: