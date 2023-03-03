Две необычные яркие точки разглядели в небе над Омском. Что это

Читатели Города55 обратили внимание на две необычные яркие точки в небе на Омском. Так, например, один из жителей Нефтяников сфотографировал «необычные звезды» и рассказал, что раньше ничего подобного в этой части неба не видел. В социальных сетях, на фоне новостей, люди предположили, что это могут быть НЛО или беспилотники. Астрономы внесли ясность в ситуацию.