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Posted Сегодня, 21:18

Published Сегодня, 21:18

Modified Сегодня, 21:19

Updated Сегодня, 21:19

Депутат ГД пообещал наказать организаторов атаки диверсантов ВСУ на Брянскую область

Сегодня, 21:18
Депутат Государственной думы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев дал оценку инциденту, произошедшему 2 марта в Брянской области. Уточняется, что несколько групп диверсантов напали на жителей сельской местности.

В настоящее время погранвойска, росгвардейцы и сотрудники Минобороны РФ защищают местное население.

Политик попросил не делать преждевременных заявлений и выводов, так как сначала стоит дождаться результатов разбирательства того, каким образом украинские диверсанты проникли на территорию России и напали на мирных граждан. Об этом сообщает pravda.ru.

Депутат Госдумы пообещал, что взвешенные решения должны быть приняты после экстренного совещания Совета безопасности. Согласно заявлению Гурулева, ответ последует обязательно – нападение диверсионной группы не останется безнаказанным.

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