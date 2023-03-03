Депутат ГД пообещал наказать организаторов атаки диверсантов ВСУ на Брянскую область

Posted Сегодня, 21:18
Published Сегодня, 21:18
Modified Сегодня, 21:19
Updated Сегодня, 21:19
В настоящее время погранвойска, росгвардейцы и сотрудники Минобороны РФ защищают местное население.
Политик попросил не делать преждевременных заявлений и выводов, так как сначала стоит дождаться результатов разбирательства того, каким образом украинские диверсанты проникли на территорию России и напали на мирных граждан. Об этом сообщает pravda.ru.
Депутат Госдумы пообещал, что взвешенные решения должны быть приняты после экстренного совещания Совета безопасности. Согласно заявлению Гурулева, ответ последует обязательно – нападение диверсионной группы не останется безнаказанным.