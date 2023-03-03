79 млн медикам, 35 рублей за проезд и распространение «омикрона». Омск за день

В Омске седьмую неделю подряд растет заболеваемость COVID-19. Роспотребнадзор отмечает, что в Омской области отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Всему виной штамм Omicron, который был подтвержден во всех исследованных образцах за последнюю неделю. Отметим, что в январе зарегистрировали 958 случаев COVID-19, а в феврале — 3755. На восьмой неделе заболеваемость сократилась до 1157 случаев ковида. В регионе за последние сутки госпитализировали 42 человека, 1 человек умер.