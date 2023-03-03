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Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

79 млн медикам, 35 рублей за проезд и распространение «омикрона». Омск за день

3 марта 2023, 15:49
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омск направят 79 млн рублей на социальные выплаты медикам

В Омске 9 888 медицинских работников получат специальную социальную выплату. Общая сумма выплаты составит более 78,8 млн рублей. Размер поддержки будет варьироваться от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории и вида организации. Данные выплаты поступят из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Все данные для получения выплаты формирует и передает медорганизация, а не сами работники.

На социальные выплаты омским медикам направят 79 млн рублей
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Новость №2. В Омске подорожал проезд еще на 13 маршрутах

С начала марта в Омске увеличили стоимость проезда еще на 13 автобусных маршрутах. Изменения не коснулись расчета наличными (30 рублей), а также картой «Омка» (25 рублей) для пенсионеров, школьников и студентов. NGS55 информирует, что до 35 рублей подорожал проезд в автобусах №399 (по банковской карте и транспортной карте «Омка»). И до 33 рублей подняли стоимость на маршрутках № 83н, 99, 100, 120, 222, 346, 354, 399, 409, 424, 514, 911, 922.

Наличными выгоднее. В Омске с марта еще на 13 маршрутах подняли стоимость проезда
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Новость №3. Стало известно, какого штамма коронавируса следует бояться омичам

В Омске седьмую неделю подряд растет заболеваемость COVID-19. Роспотребнадзор отмечает, что в Омской области отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Всему виной штамм Omicron, который был подтвержден во всех исследованных образцах за последнюю неделю. Отметим, что в январе зарегистрировали 958 случаев COVID-19, а в феврале — 3755. На восьмой неделе заболеваемость сократилась до 1157 случаев ковида. В регионе за последние сутки госпитализировали 42 человека, 1 человек умер.

Омичам рассказали, какого штамма коронавируса следует бояться
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#Омикрон#Коронавирус COVID-19#Плата за проезд#Выплата#Выплаты#Новые выплаты#Новости#Омск#Омская область#Ксения Карагодина
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