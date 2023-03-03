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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Прятал в машине. 26-летний омич предстанет перед судом за незаконный сбыт наркотиков

3 марта 2023, 10:34
Фото: Город55

26-летнего омича обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков

Уголовное дело направят в Омский районный суд.

Прокуратура Омской области сообщает, что по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт более 5 кг наркотиков утвердили обвинительное заключение.

Отметим, что 26-летний омич обвиняется в 5 преступлениях предусмотренных ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

В ноябре 2022 года в лесном массиве Омского района обвиняемый нашел тайник с 5 кг N-метилэфедрона. Координаты он узнал в Интернете. Часть наркотиков омич поместил в другие тайники для сбыта, а другую часть хранил в своей машине.

«Противоправная деятельность была пресечена правоохранительными органами, наркотики изъяты», — уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело направят в Омский районный суд.

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#Ксения Карагодина#Наркотики#Суд#Обвинение#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Новости#Омск#Омская область
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