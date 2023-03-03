Прятал в машине. 26-летний омич предстанет перед судом за незаконный сбыт наркотиков

В ноябре 2022 года в лесном массиве Омского района обвиняемый нашел тайник с 5 кг N-метилэфедрона. Координаты он узнал в Интернете. Часть наркотиков омич поместил в другие тайники для сбыта, а другую часть хранил в своей машине.