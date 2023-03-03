Прятал в машине. 26-летний омич предстанет перед судом за незаконный сбыт наркотиков

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Прокуратура Омской области сообщает, что по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт более 5 кг наркотиков утвердили обвинительное заключение.
Отметим, что 26-летний омич обвиняется в 5 преступлениях предусмотренных ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).
В ноябре 2022 года в лесном массиве Омского района обвиняемый нашел тайник с 5 кг N-метилэфедрона. Координаты он узнал в Интернете. Часть наркотиков омич поместил в другие тайники для сбыта, а другую часть хранил в своей машине.
«Противоправная деятельность была пресечена правоохранительными органами, наркотики изъяты», — уточнили в прокуратуре.
Уголовное дело направят в Омский районный суд.