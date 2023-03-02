Жестоко убившие семью омские подростки из Юьевки получили 13 лет на двоих

По сути, как ранее рассказывал Город55, обвиняемых выдал белый ковер, который находился в одной из комнат. Дело в том, что он был идеально чистый, хотя обвиняемая твердила, что убийца пришел с улицы, вот только вряд такой незваный гость стал бы разуваться. Были в показаниях школьницы и другие нестыковки.