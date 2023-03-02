Жестоко убившие семью омские подростки из Юьевки получили 13 лет на двоих

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В Павлоградском районном суде Омской области поставили точку в резонансном уголовном деле об убийстве семьи в селе Юрьевка в конце января прошлого года. На скамье подсудимых за это кровавое деяние оказались 15-летняя дочь из убитой семьи и ее 18-летний парень.
«По версии следствия и суда в деревне Юрьевка на тот момент 14-летняя школьница подговорила своего парня, которому в то время было 17 лет, убить свою 35-летнюю мать и 38-летнего отчима, которые всячески препятствовали отношениям между подростками», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Напомним, утром 23 января 2022 года маленькое село в Павлоградском районе было шокировано страшным известием, - неизвестные расправились с семьей, - зарезали работника местного сельхозпредприятия Романа Б., его супругу Александру И., и их 10-летнюю дочь, которая была инвалидом детства. Выжить в этой кровавой бойне удалось только 14-летней девочке и ее 6-летнему брату. Моментально это страшное известие облетело все омские и федеральные СМИ.
Первоначально сообщалось, что девочка и мальчик смогли сбежать из дома через окно и постучаться к соседям. Со слов выжившей школьницы был составлен фоторобот предполагаемого убийцы и начались его поиски.
Однако уже на следующий день всю страну шокировало другое известие, — по подозрению в этой кровавой расправе задержаны та самая «чудом» спавшаяся девочка и ее бойфренд.
«Как выяснило следствие, подсудимые разработали подробный план действий, и обсудили роли каждого. Для убийства парень взял у знакомого штык-нож, который использовался для забоя скотины. Около 2 часов ночи 22 января 2022 года школьница открыла заднюю дверь дома, через которую и вошел обвиняемый. В помещении юноша набросился на спящего отчима и мать девочки и нанес им смертельные ножевые ранения», — сообщили в омском СК.
Девочка не пощадила и свою сестру-инвалида, поскольку попросту не хотела за ней ухаживать. Как ранее сообщал Город55, ребенка убивали с особой жестокостью и даже выкололи ей глаза.
В живых школьница оставила только 6-летнего брата, который, по сути, стал невольным свидетелем убийства, хотя сестра «старательно» пыталась закрывать ему глаза руками.
После расправы подростки немного прибрались, и девочка с братом побежала к соседям, где и рассказала липовую версию о нападении неизвестного.
«Сразу после случившегося по поручению главы СК РФ в Юрьеву приехали сотрудники Главного управления криминалистики из центрального аппарата. Самые опытные следователи и криминалисты с помощью спецтехники повторно осмотрели место происшествия, досконально проанализировали показания и поведение девочки, и усомнились в ее правдивости», — пояснили региональном Следкоме.
По сути, как ранее рассказывал Город55, обвиняемых выдал белый ковер, который находился в одной из комнат. Дело в том, что он был идеально чистый, хотя обвиняемая твердила, что убийца пришел с улицы, вот только вряд такой незваный гость стал бы разуваться. Были в показаниях школьницы и другие нестыковки.
В результате следователи повторно допросили школьницу, а затем и ее парня, тогда и вскрылась жуткая правда о той ночи. В родном доме девушка совершенно спокойно рассказала и показала, как убивали ее отчима, маму и сестру. Там же выяснилось, почему тот белый ковер остался чистым, прежде чем войти в дом, парень разулся.
«Обвиняемый раскаялся, подробно рассказал о случившемся, а также выдал выкинутый в сугроб нож — орудие убийства, и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент совершения преступления», — заявили в следствии.
По ходатайству следствия суда подростки дожидались в СИЗО. Кровавой парочке школьников провели психолого-психиатрическая экспертизу, которая признала их виновными.
В прениях сторон прокуратура Омской области запросила для парня 9 лет и 11 месяцев в колонии общего режима, а для девочки — 9 лет и 6 месяцев. Суд согласился с доводами обвинения и приговорил школьницу к 6 годам и 6 месяцам воспитательной колонии, а ее парня — к 6 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Напомним, что по закону несовершеннолетним не может быть назначено наказание, которые превышает 10 лет лишения свободы, потому наказание может выглядеть достаточно «мягким».