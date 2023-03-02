Вырубка 756 деревьев, новое кладбище и старт сезона шашлыков. Омск за день

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Новость №1. В Омске вырубят 756 деревьев и 5,4 тыс. кв. м поросли
В Омске одобрили заявки на вырубку деревьев. Согласно протоколу комиссии, имеющимся в распоряжении Города55, на территории 11 школ, лицеев и детсадов вырубят 252 дерева разных пород, а также снесут более 400 кв. м поросли. По другим заявкам от бюджетных организаций Омска вырубят еще 284 дерева и снесут почти 4 тыс. кв. м поросли. Отметим, что с 2020 по 2022 гг. вырубили 43,8 тыс. деревьев, где половину из них убрали по заявкам от городских бюджетных организаций. Пока Омск занимает последнее место среди миллионников в рейтинге самых «зеленых» городов России. А доля парков и скверов в регионе составляет всего 20%.
Новость №2. В Кировском округе Омска построят новое кладбище
Скоро на Левобережье Омска начнут строительство Западного кладбища. Новое кладбище появится в границах двух земельных участков на улице 7-я Москаленская с кадастровыми номерами 55:36:190 201:2896 и 55:36:190 201:2897. На месте строительства нового кладбища вырубят 13 кленов, 1200 квадратных метров поросли клена, ивы, тополя. Позже взамен посадят 55 кустарников сирени, 60 кленов, 80 рябин, 610 кустарников спиреи в живой изгороди, 18,5 тысяч квадратных метров газона и 281 квадратный метр газона за границей земельного участка.
Новость №3. Омичи с 1 марта могут жарить шашлыки в 5 метрах от дома
Поправки в Правилах противопожарного режима внесли в октябре 2022 года. В Омске изменили условия для разжигания огня на дачных участках, а также во дворах частных домов. С 1 марта 2023 года омичи вправе располагать мангалы в 5 метрах от дома. Хотя раньше жарить шашлыки можно было минимум в 20 метрах. А разжигание костров допускалось в минимум 50 метрах. Также разрешили сжигать сухую траву в 15 метрах от каких-либо построек. Но если использовать для этого металлическую емкость с крышкой и без прогаров, то расстояние можно сократить в 2 раза.