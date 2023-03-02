Вырубка 756 деревьев, новое кладбище и старт сезона шашлыков. Омск за день

Поправки в Правилах противопожарного режима внесли в октябре 2022 года. В Омске изменили условия для разжигания огня на дачных участках, а также во дворах частных домов. С 1 марта 2023 года омичи вправе располагать мангалы в 5 метрах от дома. Хотя раньше жарить шашлыки можно было минимум в 20 метрах. А разжигание костров допускалось в минимум 50 метрах. Также разрешили сжигать сухую траву в 15 метрах от каких-либо построек. Но если использовать для этого металлическую емкость с крышкой и без прогаров, то расстояние можно сократить в 2 раза.