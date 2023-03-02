Впервые после измены мужа Шакира в интервью рассказала о подробностях развода

Шакира добавила, что сейчас она ощущает себя более полноценной, чем когда-либо раньше. А дети, которых у певицы двое, придают ей еще больше сил. Ради них, утверждает артистка, она «должна быть сильнее львицы», ведь сыновья полностью от нее зависимы.