Впервые после измены мужа Шакира в интервью рассказала о подробностях развода

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В беседе с мексиканским журналистом Энрике Асеведо, артистка заявила, что после разрыва с супругом она стала сильнее, пишет INFOX.ru.
Период разрыва звезда назвала «честным и жестоким временем». Шакира призналась — до развода она зависела от мужа, и была уверена, что каждой женщине необходимо крепкое мужское плечо.
Теперь ее взгляды на жизнь радикально изменились. Пусть не всем мечтам суждено сбыться, жизнь предоставит возможность компенсировать неудачи, убеждена исполнительница популярных во всем мире хитов.
Шакира добавила, что сейчас она ощущает себя более полноценной, чем когда-либо раньше. А дети, которых у певицы двое, придают ей еще больше сил. Ради них, утверждает артистка, она «должна быть сильнее львицы», ведь сыновья полностью от нее зависимы.