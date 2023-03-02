Во Вьетнаме избран новый президент

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости» и на правительственный интернет-портал государства.
Во Ван Тхыонг принес перед парламентом присягу. 1 марта в рамках внеочередного пленума ЦК коммунистической партии страны его кандидатура была выдвинута на пост президента, однако имя кандидата тогда держалось в секрете. Его озвучили только 2 марта в ходе заседания национального собрания. Первый заместитель председателя парламента Чан Тхань Ман сделал заявление о том, что на высший пост от компартии выдвигается Во Ван Тхыонг.
Во Ван Тхыонг учился в Национальном университете Вьетнама в Хошимине на кафедре марксистско-ленинской философии, затем окончил аспирантуру Национальной политической академии имени Хо Ши Мина и защитил диссертацию по политическим наукам. Политическую карьеру Тхыонг начал в Коммунистическом союзе молодежи Вьетнама. В 2007 году он занял пост первого секретаря Коммунистического союза молодежи страны, в 2016 году стал членом политбюро ЦК КПВ. В разное время он занимал пост заведующего отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию, руководителя комитета ЦК партии по внешнему информированию. В 2021 году он стал членом постоянного секретариата ЦК компартии Вьетнама.
Бывший президент страны Нгуен Суан Фук в начале 2023 года ушел в отставку после коррупционного скандала в правительстве.