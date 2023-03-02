Во Вьетнаме избран новый президент

Во Ван Тхыонг учился в Национальном университете Вьетнама в Хошимине на кафедре марксистско-ленинской философии, затем окончил аспирантуру Национальной политической академии имени Хо Ши Мина и защитил диссертацию по политическим наукам. Политическую карьеру Тхыонг начал в Коммунистическом союзе молодежи Вьетнама. В 2007 году он занял пост первого секретаря Коммунистического союза молодежи страны, в 2016 году стал членом политбюро ЦК КПВ. В разное время он занимал пост заведующего отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию, руководителя комитета ЦК партии по внешнему информированию. В 2021 году он стал членом постоянного секретариата ЦК компартии Вьетнама.