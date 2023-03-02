В Свердловской области наблюдается снижение цен на огурцы и водку

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на данные Свердловскстата, килограмм огурцов обойдется в 232,85 рубля. Они за неделю подешевели на 10,9 процента. Литровую бутылку водки можно купить в среднем за 659,53 рубля. Здесь экономия составит 1,8 процента. Килограмм печенья обойдется в среднем в 250,97 рубля. Оно стало дешевле на 1,32 процента. Также немного дешевле можно купить вермишель и молоко.