В Свердловской области наблюдается снижение цен на огурцы и водку

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на данные Свердловскстата, килограмм огурцов обойдется в 232,85 рубля. Они за неделю подешевели на 10,9 процента. Литровую бутылку водки можно купить в среднем за 659,53 рубля. Здесь экономия составит 1,8 процента. Килограмм печенья обойдется в среднем в 250,97 рубля. Оно стало дешевле на 1,32 процента. Также немного дешевле можно купить вермишель и молоко.
Больше всего за неделю подорожал лук, килограмм которого стоит теперь свыше 60 рублей. Цена на него поднялась на 3,79 процента. Картофель стоит в среднем 33 рубля за килограмм, а помидоры – почти 200 рублей. Здесь подорожание составило 3,54 и 2,95 процента соответственно.
Также немного повысились цены на свеклу, бананы, яблоки и ряд других продуктов.