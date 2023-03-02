В Свердловской области авария с микроавтобусом стала причиной пробки

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное УГИБДД, предварительные данные говорят о том, что микроавтобус задел при обгоне «КамАЗ», после чего его вынесло на встречную полосу, где в это время шел грузовик Scania. В результате удара о фуру микроавтобус оказался лежащим на боку.