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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В Свердловской области авария с микроавтобусом стала причиной пробки

Сегодня, 10:03
В Свердловской области на трассе Пермь – Екатеринбург авария с микроавтобусом стала причиной возникновения пробки.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное УГИБДД, предварительные данные говорят о том, что микроавтобус задел при обгоне «КамАЗ», после чего его вынесло на встречную полосу, где в это время шел грузовик Scania. В результате удара о фуру микроавтобус оказался лежащим на боку.

По счастью, микроавтобус вез не пассажиров, а груз, и обошлось без пострадавших, включая водителя.

Полиция устанавливает детали ДТП. Для движения транспорта в этом месте открыта пока одна полоса.



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