В Свердловской области авария с микроавтобусом стала причиной пробки

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное УГИБДД, предварительные данные говорят о том, что микроавтобус задел при обгоне «КамАЗ», после чего его вынесло на встречную полосу, где в это время шел грузовик Scania. В результате удара о фуру микроавтобус оказался лежащим на боку.
По счастью, микроавтобус вез не пассажиров, а груз, и обошлось без пострадавших, включая водителя.
Полиция устанавливает детали ДТП. Для движения транспорта в этом месте открыта пока одна полоса.